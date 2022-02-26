Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın evi ihaleyle satılacak iddiası Heybeliada’yı ayağı kaldırdı

Türk edebiyatına önemli eserler bırakan Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Heybeliada'da bulunan 3 katlı tarihi evi tadilat gerekçesiyle uzun süredir kapalıydı. Çürümeye terk edilen binanın ihaleye açılarak satılacağı iddiası Ada sakinlerini ve edebiyatseverleri kızdırdı.

Sozcu.com.tr

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Türk edebiyatına önemli eserler bırakan yazar Hüseyin Rahmi Gürpınar’ın 30 yılını geçirdiği Heybeliada’da bulunan ve müze olarak kullanılan 110 yıllık evi Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından tadilat gerekçesiyle kapatılmıştı. Uzun yıllar bu şekilde adeta kaderine terk edilen müze evde zaman zaman çürümeler de ortaya çıkmıştı. Başta adada yaşayanlar olmak üzere edebiyatseverler evin gerekli onarımdan geçirilerek bir an önce yeniden müze olarak açılmasını istiyor.

6 MART’TA EVİNDE BULUŞACAKLAR

Bu konuda imza kampanyalarıyla seslerini duyurmak isteyen Ada sakinleri ve edebiyatseverler, 6 Mart’ta saat 14.00’te Heybeliada vapur iskelesinin önünde bir araya gelerek seslerini bir kez daha duyuracak.

BİSİKLETLERLE DİKKAT ÇEKECEKLER

Gürpınar’ın 30 yıl boyunca tepede bulunan evine bisikletle gidip geldiğini belirten adalılar, etkinliğe bisikletlerle katılacaklarını duyurdu.

İHALEYLE SATILACAK İDDİASI

Gürpınar’ın evinin yeniden müze olarak açılmasını isteyen bir edebiyatsever, Ada’ya yeni gelen bazı grupların 110 yıllık evi ihale yoluyla almak için girişimlerde bulunduklarını öğrendiklerini belirterek, bu duruma izin vermek istemediklerini söyledi.