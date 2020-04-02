Hüsnü Arkan ve Zuhal Olcay’dan ‘Eyvallah’

Sözü ve müziği Hüsnü Arkan’a, düzenlemesi Efe Demiryoğuran, Cihangir Aslan ait olan Eyvallah, yarın tüm dijital müzik platformlarında yayına girecek

Eyvallah bir aşk şarkısı. Ama yalnızca bir aşk şarkısı değil. Aşkın bin bir türlü halinin, yaşamla ve ölümle ilişkisinin şarkısı. Geçmişi hatırlamanın, geçmişe ait olmamızın, bazı şeyleri yıllarca susmanın ve sonra da anlatmaya başlamanın şarkısı.

UZAKKEN YAKIN OLMANIN ŞARKISI

Eyvallah, mutsuzlukta da direnç bulmanın, uzakken de yakın olmanın şarkısı. Geceye, uykuya, düşlere karışmanın; o düşlerin içinde yasemin kokusu duymanın şarkısı. Bir başkasının anılarında kalmanın, orada sonsuza kadar yaşamanın şarkısı.

Eyvallah, ruhumuzun çıplaklığını anlatıyor.