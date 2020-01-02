Huzursuzluk’un filmi geliyor

Zülfü Livaneli’nin en çok okunan romanlarından Huzursuzluk, sinemaya aktarılıyor. Filmin senaryosunu Zülfü Livaneli’nin kızı Aylin Livaneli kaleme aldı. Filmin yapımcılığını ise Nebil Özgentürk ile HANN Medya üstlenecek.

Habertürk’ün haberine göre, Huzursuzluk’un yadsınan insanların hikayesi olduğunu söyleyen Aylin Livaneli, “Evrensele ulaşmak için önce yerelle barışmamız gerekiyor. Senaryoyu yazarken ‘Meleknaz’ın ve onun gibi diğer Ezidi kızların yaşadığı acıları içimde hissettim” dedi.



KİTABIN KONUSU

İstanbul'un kargaşası içinde sıradan bir yaşam süren İbrahim, çocukluk arkadaşı Hüseyin'in ölüm haberi üzerine doğduğu kadim kent Mardin'e gider. Onun, önce sevdaya sonra ölüme yazılmış, Mardin'de başlayıp Amerika'da sona ermiş hayatını araştırmaya koyulur. Böylece âdeta bir girdabın içine çekilir, tutkuyla ve hırsla gizemli bir kadının peşine düşer.