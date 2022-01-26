Ian McKellen gözünü müzikallere dikti

Efsanevi İngiliz oyuncu Ian McKellen, bir sahne müzikalinde rol almak istiyor: "Uygunum ama beceriksizim."

Sozcu.com.tr

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82 yaşındaki oyuncu; şarkı söyleyeceği, dans edeceği bir yapım için hazır olduğunu söylüyor. Yüzüklerin Efendisi, X-Men, Güzel ve Çirkin, Magneto gibi birbirinden başarılı Hollywood yapımlarında rol aldığı gibi önemli tiyatro oyunlarında da başrolde sahneye çıkan Ian McKellen, şimdi de bir müzikalde oynamak istediğini söylüyor.

Altı defa Laurence Oliver Ödülleri, Tony Ödülleri, Altın Küre, SAG gibi önemli ödüllere sahip olan oyuncu 50 yıl arayla iki defa da Hamlet olarak sahneye çıktı. Oyuncu, geçtiğimiz günlerde Raido 4’ün bir programında konuştu. Aktör, oynamak istediği parçaların bir listesinin hiç olmadığını, ancak hâlâ farklı tiyatro prodüksiyonları üzerinde çalışmak istediğini söyledi: “Birkaç tane kaldı; biri müzikal olurdu.”

McKellen’ın açıklaması üzerine program sunucusu şarkı söyleyip söylemeyeceğini sorunca da oyuncu şu şekilde cevap verdi: “Banyoda. Ara sıra şarkı söyledim. Birkaç yıl önce Old Vic’de pandomim yaptım. Bir melodi tutabilirim ama uygun bir şarkıcı değilim. Uygunum ama beceriksizim.”

Bu yıl 83 yaşına giren yıldız, beyazperdede yayınlanan müzikallere yabancı değil – Disney’in 2017 yapımı Beauty and the Beast filminde Cogsworth’u canlandırdı.

McKellen, Londra’nın kuzeyindeki Park tiyatrosunda bir bağış toplama prodüksiyonunda yalnızca bir gösteri için bir dedektifi oynamak üzere.

Kariyerinin başlarında, McKellen Coventry’deki Belgrad tiyatrosunda iki Agatha Christie oyununda rol aldı; ancak bir dedektiften ziyade bir kurban ve uşak olarak. Oyuncu, herhangi bir prova yapmadan ve senaryoyu görmeden müfettiş olarak görev almanın eğlenceli ve rahatsız edici bir ihtimal olduğunu söyledi. “Artık kariyerimde kanıtlayacak çok şeyim olduğunu düşünmüyorum. Neden sadece yapmaktan zevk aldığım şeyleri yapmıyorum?”

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