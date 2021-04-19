Ian McKellen: “Corona virüs, deneyimli oyuncuların zamanını çalıyor”

Yüzüklerin Efendisi ve Hobbit serileriyle geniş hayran kitlelerine ulaşan 82 yaşındaki oyuncu, corona virüsün sektördeki oyuncular üzerindeki olumsuz etkilerini The Daily Telegraph'a anlattı.

Özellikle yaşça deneyimli oyunculardan bazıları için bu yılların son performansları olduğuna dikkat çeken McKellen şunları söyledi: “Bu yıl çok zor oldu. Sanırım aynısını Maggie Smith veya Judi Dench’ten de duyacaksınız; çalışmama düşüncesi korkunç. Hayatımızın sonuna geldiğimiz için, son birkaç yılda bu kabiliyetin bizden çalınması çok kötü.”

Shakespeare'in Hamlet'i ile yeniden tiyatro sahnelerine dönmeye hazırlanan oyuncu, aralık ayında aşı olmuş ve aşı olabildiği için kendini şanslı hissettiğini söylemişti.