İBB, 10 Kasım’da Ata’yı anacak
10 Kasım 1938'de saat 9'u 5 geçe hayata veda eden Ulu Önder Atatürk için İBB özel bir anma etkinliği gerçekleştirecek. “Atatürk'ü Anma Gecesi”, 10 Kasım Pazar akşamı saat 19.30'da Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda (CRR) düzenlenecek.
Özel gecede Mustafa Kemal Atatürk; Aşık Veysel'den Bedri Rahmi Eyüboğlu'na, Sabahattin Ali'den Tatyos Efendiye şiirler ve şarkılarla anılacak.
Katılımın ücretsiz olduğu “Atatürk'ü Anma Gecesi”nde İBB Şehir Tiyatroları, İBB Bandosu ve İTÜ Türk Musikisi Devlet Konservatuarı sahne alacak.