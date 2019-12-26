İBB Başkanı İmamoğlu’ndan Güneştekin sergisine ziyaret

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Ahmet Güneştekin'in son yıllardaki en kapsamlı sergisi 'Hafıza Odası'nı ziyaret etti.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu ile birlikte Ahmet Güneştekin'in Pilevneli Mecidiyeköy'de açılan kişisel sergisi Hafıza Odası'nı ziyaret etti. Sanatçının nesneler üzerinden bellek politikalarının doğasına baktığı sergi Pilevneli Project sunumuyla ve Daax Corporation sponsorluğunda 6 Aralık'ta açılmıştı.



Hafıza Odası'nda Güneştekin'in anıları çağrıştıran nesnelerle çalıştığı enstalasyonları ve dil ile düşünüş tarzları arasındaki bağlantıdan yola çıkarak kimi şaşırtıcı özellikleriyle dile ve hatta düşüncelere dair neyin doğal olduğu sorusuna bambaşka açılardan bakmayı sağlayan video yerleştirmeleri yer alıyor.



Sergide ayrıca sanatçının çağrıştırıcı fragmanları bir anlatı olarak okunabilecek katmanlı bir formda çalıştığı kırkyamaları, gerçeküstü, grotesk ve çok renkli seramikleri, tuval yüzeyine dışbükey metal yarımküreler yerleştirerek çalıştığı işleri ve geleneksel pratiklerin dışında kalarak çalıştığı işleri yer alıyor.



Sanatçının nesnelerle oynama biçimleri üzerine odaklanan sergi şu temel soruları soruyor: “Anılar ne işe yarar? Belleğimiz geçmişimizi nasıl yapılandırır? Bir nesneyi anımsatıcı, çağrıştıran yapan şey nedir? Nesneleri kavramlar üzerinde düşünmek, özdeşleşmek veya hatıraları somutlaştırmak için nasıl kullanırız? Geçmişin nasıl hatırlanacağına kim karar verir? Bellek politikaları nasıl oluşur?”



Eşyanın ve mekânın sadece bir nesne, bir yer olmalarının dışındaki anlamları sanatçının enstalasyonlarında güçlü bir şekilde karşımıza çıkıyor. Sergi bir nesnenin farklı zamanlarda dünyayı anlamaya yardımcı olabilecek bir fikre dönüşebileceğine işaret ediyor. Genel olarak değerlendirildiğinde nesneler, birlikte düşündüğümüz ve yaşadığımız şeyleri unutmamamız için inatçı hatırlatıcılar olarak karşımıza çıkıyor.



Sanatçının farklı sanatsal disiplinlerle etkileşim içinde çalıştığı işlerini bir araya getirerek, materyalleri yorumlama çeşitliliğine ve sergileme pratiğine bakan sergi 26 Ocak tarihlerine kadar devam edecek.