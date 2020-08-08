İBB, Fatih’in portresini İstanbul’a getirmek için yola çıktı!

İBB'nin İngiltere'de bir müzayedede yaklaşık 6,5 milyon liraya satın aldığı Fatih Sultan Mehmet portresi İstanbul'a getiriliyor. İBB Kültür Daire Başkanı Mahir Polat, portreyi getirmek üzere Londra'ya yola çıktığını duyurarak, "540 yaşında bir rönesans hakikati başladığı yere, yuvasına dönüyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Haziran ayında İngiltere’nin National Gallery’de sergilediği Fatih Sultan Mehmet portresini katıldığı müzayedede satın almıştı. Uzun yıllar sonra İstanbul’da sergilenecek eseri getirmek üzere İBB Kültür Daire Başkanı Mahir Polat’ın yola çıktığı duyuruldu.

“RÖNESANS HAKİKATİ YUVASINA DÖNÜYOR”

“Eve dönüş hikayesi başlasın” diyerek bir paylaşımda bulunan Mahir Polat, “540 yaşında bir rönesans hakikati başladığı yere, yuvasına dönüyor. Fatih Sultan Mehmet portresini yüzyıllar süren gizem dolu yolculuğu sonrasında evine, İstanbul'a getirmek için birazdan İBB'yi temsilen Londra'ya uçuyoruz” mesajına yer verdi; ‘İstanbul Rönesansı’ etiketini kullandı.

6,5 MİLYON LİRAYA SATIN ALINMIŞTI

İtalyan ressam Gentile Bellini tarafından 1480 yılında yapılan ve Fatih'in başka bir kişi ile resmedilen tek portresi olan eser, İngiltere'nin başkenti Londra'daki dünyaca ünlü Christie's salonundaki müzayedede alıcıların beğenisine Haziran ayında sunulmuştu.

İBB, portreye 770 bin sterline (yaklaşık 6,5 milyon lira) sahip olmuştu. Gentile Bellini'nin en önemli resimleri arasında sayılan ve tuval üzerine yağlı boya çalışılmış yapıtın eni 33,4; boyu ise 45,4 santimetre.

Tablonun sağ alt köşesinde Latin harfleriyle not düşülen tarih ise 25 Kasım 1480. Ölüm tarihi 3 Mayıs 1481 olan Fatih Sultan Mehmet’in ressam Bellini'ye verdiği son pozlardan biri olduğu düşünülüyor.