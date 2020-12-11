İBB'nin 'Büyük depreme direnemez' dediği Yerebatan Sarnıcı'na güçlendirme projesi için onay çıkmamasına tepki devam ediyor. İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, "Yerebatan Sarnıcı’nın gergileri boşta, bina tehlikede, 48 gündür Koruma Kurulu’nun bu 'önemsiz' konuya ilgi duymasını bekliyoruz" diyerek Kültür Bakanlığı'nı göreve çağırdı.

İBB Kültür AŞ'ye bağlı olarak işletilen Sultanahmet'teki tarihi Yerebatan Sarnıcı bin 500 yıl sonra ilk kez kapsamlı bir restorasyona 2017 yılında girmişti.

3 yıldır devam eden çalışmalarla ilgili İBB, Kültür Bakanlığı’na bağlı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürlüğü’ne tarihi eserin durumunun riskli olduğuna dair raporu 48 gün önce sundu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, “Koruma Kurulu'na hazırlayıp sunduğumuz projeleri vakit kaybetmeksizin uygulamamız gerekiyor. Yerebatan Sarnıcı bir an bile bekleyecek durumda değil” derken, İBB Kültür Varlıkları Daire Başkanı Oktay Özel “Yerebatan Sarnıcı, büyük İstanbul depremine direnemez halde. İstanbul depremi için bekleyecek zamanımız yok. Hemen önlemlerimizi almalıyız” uyarısında bulundu.

“NEYİ BEKLİYORUZ?” DİYE SORDU

Kültür Bakanlığı yetkililerinin Yerebatan Sarnıcı’nda inceleme yaptığı ancak Koruma Kurulu’nun son toplantısında İBB’ye güçlendirme projesi için bildirilen bir karar çıkmadığı öğrenildi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, bugün yaptığı açıklamada “Yerebatan Sarnıcı'nın gergileri boşta, bina tehlikede, 48 gündür Koruma Kurulu'nun bu ‘önemsiz’ konuya ilgi duymasını bekliyoruz. Tam olarak kaç gün daha beklememiz gerekiyor? Tam olarak neyi bekliyoruz? Koruma Kurulu'nu ve kamuoyunu duyarlılığa davet ediyorum” ifadelerine yer verdi.

Tarihi yapıda tehlikenin destek demirlerinin sütunların başlarıyla birleşmemesinden kaynaklandığı söyleniyor. Tarihi yapıyı ayakta tutan 336 sütunun tümünün restore edilmesi gerektiği belirtiliyor.