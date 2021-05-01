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İBB koleksiyonuna yeni eser dahil ediliyor! Ekrem İmamoğlu yarın açıklayacak

İBB Sözcüsü Murat Ongun, "İBB koleksiyonuna kısa süre sonra dahil olacak, yeni ve çok değerli bir eseri yarın İBB Başkanımız kamuoyuna duyuracak" dedi.

Güncellenme: 22:28, 01/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
İBB koleksiyonuna yeni eser dahil ediliyor! Ekrem İmamoğlu yarın açıklayacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) koleksiyonuna yeni bir eser daha dahil ediliyor.

Sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, yarın İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun konuyla ilgili bir açıklama yapacağını belirtti.

“İSTANBUL’A HAYIRLI OLSUN”

Murat Ongun, mesajında “Yurt dışında bulunan tarihi, manevi ve sanatsal değeri yüksek eserleri anavatanına getirmeye devam ediyoruz. İBB koleksiyonuna kısa süre sonra dahil olacak, yeni ve çok değerli bir eseri yarın İBB Başkanımız kamuoyuna duyuracak. İstanbul'a hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

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istanbul İstanbul Büyükşehir Belediyesi sosyal medya
Yayınlanma Tarihi:22:27,