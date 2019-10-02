İBB kültür-sanat sezonunu açıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kültür-sanat sezonunu Türk Beşleri'nin seçkin üyesi Cemal Reşit Rey'in besteleriyle klasikleşen Lüküs Hayat ile açacak. Bu yıl Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nun da canlandırılması hedefleniyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, 2019-2020 kültür sanat sezonunu açıyor. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenecek açılış sanat, siyaset ve medya dünyasından ünlü isimlerin katılımıyla 5 Ekim Cumartesi günü Haliç Kongre Merkezi'nde gerçekleşecek. Davetlilerin bin 237 kez sahnelenen Lüküs Hayat'tan ve Cemal Reşit Rey'den izler bulacağı etkinlik saat 19:00'da başlayacak.

CEMİL REŞİT REY YENİDEN CANLANACAK

İBB, İstanbul'u kültür merkezi haline getirmek ve Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nu yeniden canlandırmak için Başkan Ekrem İmamoğlu'nun startıyla çalışmalara başlıyor.

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Haliç Kongre Merkezi'ndeki bu başlangıç töreninde Türk Beşleri’nin seçkin üyesi Cemal Reşit Rey'in besteleriyle klasikler arasında yer almasına katkı sunduğu Lüküs Hayat'ın kostüm, aksesuar ve dekorları misafirlere unutulmaz anlar yaşatacak. İBB Kent Orkestrası'nın sahne alacağı açılışta İBB Şehir Tiyatroları da performansıyla geceye güzellik katacak. Çağdaş dans performansı, caz dinletisi, büyük önder ve sanat aşığı Mustafa Kemal Atatürk'ü konu eden sergi ile yapay zekadan faydalanılarak hazırlanmış video gösterimleri kenti bekleyen kültür sanat yaşamına dair ipuçları barındıracak.

İBB Şehir Tiyatroları oyuncularından Özgür Kaymak ve Ali Mert Yavuzcan'ın sunuculuğunu üstleneceği açılışta davetliler, tasarımcı Gönül Paksoy'un danışmanlığı ile sanat diline uyarlanmış sürprizlerle karşılaşacak.