İBB müzisyenlere destek için ‘İstanbul bir sahne’ konserlerine başladı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 nedeniyle zor günler geçiren müzisyenlere destek olmak için “İstanbul Bir Sahne” etkinliğini başlattı. Düzenlenen konserlerle İstanbul'un bir çok ilçesindeki 100’den fazla farklı nokta, açık hava sahnesine dönüştürülerek, binlerce müzisyenin İstanbullularla buluşması sağlandı.

Konser veren müzisyenler ise duygularını şu sözlerle ifade etti:

Müzisyenlerden Ahmet Aday: “Borç içinde olanlar var, aile yaşantısı sürdürenler, yuva kuranlar var. Bunun psikolojik ve mental yorgunlukları da oldu. Bir kere enstrümanlarımızdan uzak kaldık.”

Müzisyen Caner Cancı: ” Bu zorlu zamanda tabii ki İBB’nin böyle bir proje başlatması en azından yanımızda olunduğunu hissetmemiz iyi hissettirdi.”

Müzisyen Ahmet Akif Akbaş: “Müzik ruhun gıdası, buradan geçen bir kişi bir tane melodiyle bile belki morali bozuksa onu düzeltebilir”

Uygulamadan memnun kaldığını belirten vatandaşlar da şöyle konuştu:

“Zaten moralimizi bozuk, işsizlik, sıkıntı…Yani açıldık biraz. Ağlayarak geliyorduk oradan neşemiz yerine geldi.”

“Dikkatimizi çekti. Çok beğendik açıkçası, çok da eğlendik. Çocuklar için çok iyi oldu. Kardeşimizle çıkmıştık, böyle bir etkinlik onlar için de iyi oldu açıkçası bayağı eğlendik.”

“Bence çok eğlenceli ve güzel olmuş. Çünkü herkes evde sıkıldı ve şu an çok eğlenceli bir ortam var”

İMAMOĞLU SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da sosyal medya hesabından “İstanbul Bir Sahne” etkinliğinin videosunu paylaşarak “Pandemi sebebiyle ekonomik zorluk yaşayan sanatçılara verdiğimiz destek ile #İstanbulBirSahne oldu. Farklı noktalara kurduğumuz 100 sahneyle müzisyenler sizlerle buluşuyor” ifadelerini kullandı.