İBB özel tiyatrolara destek projesi başlattı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Insstagram hesabından İstanbul’da pandemi nedeniyle perdelerini kapatmak zorunda kalan özel tiyatrolara destek projesi başlattıklarını duyurdu.

İmamoğlu “Pandemi sebebiyle zor günler geçiren tiyatrolara destek oluyoruz. Bu kadim şehirde perdeler hiç kapanmasın istiyoruz. Oyunlarını, İstanbullularla paylaşmak isteyen değerli tiyatro sanatçıları hemen başvurabilirler” paylaşımında bulundu.

“TİYATRO SANATÇILARIMIZ BÜYÜK ZORLUKLAR İÇİNDE”

İmamoğlu video ile ilettiği mesajında “İstanbul yüzyıllardır sanatın merkezi olmuş yalnızca Türkiye'nin değil dünyanın en önemli festivalleri ve performansları şehrimizde hayat bulmuştur. Ancak pandemi nedeniyle tiyatrolar uzunca bir süredir seyirci ile buluşamıyor. Ve ne yazık ki tiyatro sanatçılarımız büyük zorluklar içinde yaşıyor” dedi.

“PERDELER KAPANMASIN”

İmamoğlu, İBB olarak salgın döneminde zor zamanlar geçiren özel tiyatrolara önemli bir destek projesi başlattıklarını belirterek “İstiyoruz ki bu kadim şehirde perdeler kapanmasın. İstiyoruz ki sanatçılarımız oyunlarını İBB'nin tahsis edeceği güvenli alanlarda veya dijital mecralarda sergileyebilsin. Buna karşılık belediyemiz kendilerine destek olabilsin. Bu projeyle binlerce yıldır insan medeniyetinin önemli bir parçası olan tiyatrolara destek olabilirsek ne mutlu bize. Oyunlarını İstanbullularla paylaşmak isteyen değerli tiyatro sanatçıları hemen sitemize girin ve kriterlerimize uygun şekilde başvurunuzu yapın. Güzel İstanbulumuzda alkış sesleri yeniden yükselsin. İster açık havada ister sanal mecrada” diye konuştu.

1 HAZİRAN’DA BAŞLAMASI PLANLANIYOR

“İstanbul’da perdeler kapanmasın” kampanyasına başvurular ‘https://kultursanat.istanbul’ adresinden yapılabilecek. Etkinlikler pandemi koşullarına uygun olarak İBB tarafından belirlenecek açık veya kapalı alan, gerekirse başkanlığa bağlı dijital mecralarda gerçekleştirilecek.

Başvurular 15 Nisan 2021- 22 Nisan 2021 tarihleri arasında alınacak. Projenin 1 Haziran’da hayata geçirilmesi planlanıyor.