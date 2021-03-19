İBB şehir tiyatroları Salondan Yayın’da mart ayı etkinlikleri

Sanatseverleri, oyunculuk üzerine atölye programları, çocuklar için özel programlar, hazırlıkları devam eden oyunlarımızın provaları, İstanbul'un kültür sanat hayatına yön veren usta isimlerle söyleşiler, uzun süre kapalı gişe sahnelenmiş oyunların tekrar gösterimleri gibi pek çok etkinlik bekliyor.

Mart ayında Şehir Tiyatroları Youtube hesabından sanatseverlerle buluşturacağımız söyleşi, okuma provası ve oyun gösterimi programları:

20 Mart Cumartesi günü 15.00'te, “Bensu Orhunöz ile Role Hazırlık Atölyesi” gerçekleştirilecek.

Oyunculuk mesleğinde, bir oyuncunun role hazırlanma teknikleri, nelere dikkat etmesi gerektiği, karakter okuma ve değerlendirme gibi belirli çalışmalar bu atölye çerçevesinde katılımcılarla paylaşılacak.

25 Mart Perşembe günü 20.00'de Ustalarla Söyleşi programımızın yeni konuğu Oyuncu Ayşe Kökçü olacak. Selçuk Yüksel'in hazırladığı

programı Defne Gürmen sunuyor.

26 Mart Cuma günü 20.00'de Çat Kapı Prova'da hazırlıkları devam eden Kutlama adlı oyunumuzun okuma provası yayınlanıyor.

27 Mart Cumartesi günü 19.00'da, “Sahnenin Gizli Kahramanları” isimli söyleşimizin yeni konuğu Aksesuarcı Cengiz Önay olacak.