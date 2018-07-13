İBB Şehir Tiyatroları’ndan 2 yıl önce atılan 3 kişi işe iade edildi

Bundan iki yıl önce İBB Tiyatroları'ndan 'performans düşüklüğü' nedeniyle ihraç edilen tiyatrocular Pervin Bağdat, Cem Baza ve Irmak Örnek'in işe iade davası sonuçlandı. Yargıtay, üç sanatçının da işe geri dönmesine karar verdi.

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İBB Şehir Tiyatroları’nda kimisi 10 yılı aşkın, kimisi de 2 yıldır görevli olan 21 sözleşmeli oyuncunun görevlerine 1 Ağustos 2016’da son verilmişti. İBB, işten çıkartma nedeni olarak taşeron firmaya ‘performans düşüklüğü’ açıklamasını yapmıştı. İşten çıkartılan oyuncular, çıkarılış gerekçelerine dair açıklama istemiş, ancak resmi bir açıklamaya bir türlü ulaşamamışlardı.

YARGITAY KARARINI VERDİ

İşten çıkarılan 21 kişiden 13’ü atılmalarından bir ay sonra işe geri alınmıştı. 7 kişi ise işe iade davası açmış, bir kişi ise açmamıştı. Pervin Bağdat, Cem Baza ve Irmak Örnek açtıkları işe iade davasını Şubat 2017'de kazanmıştı. Ancak İBB bu kararı İstinaf Mahkemesi’ne taşımıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 24. Hukuk Dairesi ise İBB’nin başvurusunu reddetmişti. Son olarak oyuncuların “Feshin geçersizliği, işe iadesi ve yasal sonuçlarına hükmedilmesi” istemiyle açılan davada Yargıtay şu kararı aldı: “İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yerinde bulunmayan temyiz itirazlarının reddiyle usul ve kanuna uygun Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı HMK'nun 370. maddesi uyarınca onanmasına oybirliğiyle karar verildi.”

İHTARNAME GÖNDERİLDİ

Bu üç ismin dışında Burçak Çöllü, Ceren Hacımuratoğlu, Ümit Bülent Dinçer, Gürkan Uygun’un davaları sürüyor. Pervin Bağdat, işe iade davasının sonuçlanmasının ardından İBBŞT’ye ihtarname gönderdiklerini ifade ederek, “Bir ay içinde bizi tekrar işe alıp almayacaklarını göreceğiz” dedi.