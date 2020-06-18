İBB, Yenikapı’da açık hava sineması kuruyor

İBB, pandemi sürecinden olumsuz etkilenen kültür sanat sektörü için destek programı hazırladı. Yaz sezonu sürecince, Yenikapı Etkinlik Alanı’nda açık hava film ve tiyatro gösterimleri gerçekleştirilecek.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Daire Başkanlığı, yaşanan salgından olumsuz etkilenen kültür sanat sektörüne destek olmak amacıyla bir dizi çalışma başlattı. Pandemi nedeniyle faaliyetlerini ertelemek veya iptal etmek zorunda kalan tiyatrolar, sinemalar, müzeler, yayınevleri ve bağımsız sanatçılar, İBB'nin destek programına alındı.

1 Haziran'dan itibaren Türkiye genelinde başlatılan “normalleşme sürecine” uygun olarak çalışmalarını yeniden şekillendirdi. Bu çerçevede, ilk etapta, sinema, tiyatro ve müzik alanlarında başlatılacak destek faaliyetleri, önümüzdeki günlerde kültür sanatın birçok alanını kapsayacak. İBB, destek çalışmalarını şu şekilde yürütecek:

AÇIK HAVA TİYATROSU VE SİNEMA GÖSTERİMLERİ

Özel tiyatrolara ve sinema sektörüne destek vermek amacıyla Yenikapı'da kurulacak dev ekran ve sahne sistemi ile açık hava tiyatrosu ve açık hava sineması oluşturulacak. Yaz sezonu süresince, İstanbullular film ve tiyatro gösterimlerini arabalarından izleyebilecekler.

ÖZEL TİYATROLARA SAHNE VE ARŞİV DESTEĞİ

Tiyatro oyunlarının daha düşük ücretler ödenerek izlenmesini sağlamak ve özel tiyatrolara destek olmak amacıyla, özel tiyatroların mevcut arşivlerindeki oyunlarının, açık hava ya da dijital platformlardan yayınlanması sağlanacak.

Ayrıca özel tiyatroların oyun arşivlerinin oluşturmalarına destek olmak amacıyla, ücretsiz sahne verilerek, seyircisiz oynanacak oyunların çekimlerinin yapılmasına imkân sunulacak. İhtiyaç duyulduğu takdirde, oyunların kayda alınması, belirlenen usul ve şartlarda, İBB tarafından gerçekleştirilecek.

KÜLTÜR VE SANAT MEYDANLARA TAŞINACAK

Pandemi sürecinin seyri gözetilerek, kültür ve sanatı kamusal alanlara taşımak için İstanbul'un farklı noktaları ile köy meydanları ve parklarda özel tiyatrolar veya özel-kamu işbirliği ile oyunlar sahnelenecek. Sosyal mesafe gözetilerek gerçekleştirilecek etkinlikler, çevre ilçeler başta olmak üzere İstanbul'un tüm ilçelerine yayılacak.

DİJİTAL YAYIN PLATFORMU

İBB, kültür sanat ekinliklerini yeni oluşturacağı dijital platform üzerinden yayınlayacak. Birçok farklı sanat dalından konuk edilecek sanatçıların performansları, İBB stüdyolarında kaydedilerek halka ulaştırılacak. Üretime teşvik etmek ve desteklemek amacıyla genç müzisyenlerin performansları da İBB dijital yayın platformunda yer bulacak.

Kültür ve sanat etkinliklerinin daha geniş kitlelere ulaştırılması ve sanatçıların desteklenmesi gayesiyle dijital yayınların, pandemi sürecinden sonra da devam etmesi planlanıyor.