İBB, ‘Yerin Altında’ konser hazırladı

İBB'nin restorasyonunu tamamlayarak İstanbul'un kültür hayatına kazandırdığı Müze Gazhane'nin yeni ve sıra dışı sahnesi 'Yerin Altında', İstanbullulara unutulmaz bir deneyim yaşattı. Kültür mekanına dönüşen otopark alanında düzenlenen 'Yerin Altında' serisinin ilk konserinde, Lalalar grubu sahne aldı.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

İBB'den “Yerin Altında” konser serisi: İlk konuk Lalalar grubu oldu

Kadıköy’de bulunan Müze Gazhane içerisinde kültür sahnesine dönüştürülen otopark alanında ‘Yerin Altında’ temalı konser etkinlikleri düzenlenmeye başladı.

Özgün bir atmosferde gerçekleştirilen konser serisinin ilk konukları Ali Güçlü Şimşek, Barlas Tan Özemek ve Kaan Düzarat’tan oluşan Lalalar grubu oldu.

Grup, Anadolu ezgilerinin nostaljik dokusunu fütüristik ögeler, sinematik bas tınıları ve kirli elektro beatleriyle dinleyicilerle buluşturdu.

İLK KEZ ÇALDILAR

Lalalar grubu konserde yeni albümlerindeki eserleri ilk kez ‘Yerin Altında’ dinleyicisi için çaldı. Müziğin ritmine kulak veren 600 kişi şarkılara eşlik etti. Müzikseverler eksi 2’nci katta yaşanan bu farklı deneyime ortak oldu.

HER PERŞEMBE YENİ BİR DENEYİM

‘Yerin Altında’ konserleri, şubat ayı boyunca her perşembe birbirinden özgün sanatçıları İstanbullularla buluşturmaya devam edecek.

Sahne alacak isimler KÜLTÜR AŞ ve Müze Gazhane’nin sosyal medya hesapları ile kultur.istanbul ve muzegazhane.istanbul web sitelerinden açıklanacak.