İBB, ‘Yücel’in Çiçekleri’ belgeselini yayınlayacak

Yönetmenliğini ve senaryosunu Cengiz Özkarabekir'in yaptığı “Yücel'in Çiçekleri” belgesel filmi 17 Nisan akşamı saat 20.00 de İBB Kültür Sanat Youtube kanalından online olarak yayınlanacak.

Belgeselde, dönemin Milli Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel ve İlköğretim Genel Müdürü İsmail Hakkı Tonguç'un hayat hikâyeleri üzerinden, Türkiye'de aydınlanma tarihinin en önemli unsurlarından Köy Enstitüleri anlatılıyor.

BELGESELDE USTA İSİMLER YER ALDI

Mustafa Kemal Atatürk'ü Mahir Günşiray, İsmail Hakkı Tonguç'u da Muhammet Uzuner'in canlandırdığı belgeselde Hasan Âli Yücel'in çocukluğunu Ege Şenoğul, gençliğini Kutay Şahin, yetişkin dönemini ise Mehmet Tokat canlandırdı. Belgeselin müzikleri ise Cahit Berkay ve Altuğ Öncü'ta ait.