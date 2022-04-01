İBB, zaferin 101’nci yıldönümünde “İsmet İnönü Kitabı” yayınladı

İBB, 2. İnönü Zaferi’nin 101’inci yıldönümü nedeniyle “İsmet İnönü Kitabı” yayınladı. Kitap için düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Bize hem Lozan gibi hem Montrö gibi teminatları sağladılar. Dün sağa sola savurdukları Montrö’ye, yüz tane kolu olsa sarılmaya çalışan siyasileri bugün görüyoruz. Daha iki sene önce, bir kanal sevdasına küçümsedikleri, aşağıladıkları Montrö’yü, bugün kucak dolusu sarıp sarmalıyorlar” dedi.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Yayınları; Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk Başbakanı, ikinci Cumhurbaşkanı, çok partili sisteme geçişin öncüsü, asker, devlet adamı İsmet İnönü anısına katalog bir eser yayınladı.

Kitap için Beşiktaş'taki İnönü Parkı'nda düzenlenen tanıtım toplantısı 2. İnönü Zaferi'nin 101'nci yıldönümünde gerçekleştirildi. İsmet İnönü'nün İBB tarafından yenilenen anıtının bulunduğu alanda yapılan tanıtım toplantısında İnönü'nün gelini ve merhum Erdal İnönü'nün eşi Sevinç İnönü, İsmet İnönü'nün torunu Gülsün Bilgehan, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ve eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen birer konuşma yaptı.

ALTAY: “ATATÜRK VE İNÖNÜ, BİR ELMANIN İKİ YARISI”

TBMM CHP Grup Başkanvekili Engin Altay

“Benim bildiğim İsmet Paşa hem eylemleriyle hem söylemleriyle, hep önde olmuştur. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün her alanda, savaştan siyasete, devrim sürecine kadar her alanda en yakını. Bir elmanın iki yarısı desek, yanlış da yapmış olmayız.

1950 seçimlerinden sonraki o meşhur sözü, ‘Bu seçim, benim en büyük zaferimdir' sözü, gerçekten dünya siyaset tarihine geçecek çok değerli bir sözdür. İnönü’nün demokrasi aşkı için de şu söylenebilir: Devlete kin yakışmaz.

Evet, Cumhuriyet'i kanla kurduk, insanla büyüteceğiz. Ben, İnönü’yü -rahmetle anmanın dışında- vefa, şükran, minnetle anmanın 84 milyonun bir görevi olduğunu düşünenlerdenim. Allah, Anıtkabir’e üçüncü bir devlet adamını gömmeyi bu millete nasip etmesin” diye konuştu.

“MİLLETİN MAKUS TALİHİNİ YENEN BİR KİŞİLİĞİ ANIYORUZ”

İmamoğlu da konuşmasında “Kim ne derse desin, bu memleketin çok kıymetli Paşa'sını bugün anıyoruz. Atatürk’ün ifade ettiği gibi, milletin makus talihini de yenen bir kişiliği anıyoruz bugün” dedi.

Parktaki İnönü anıtı için İBB'nin yaptığı yenileme çalışmalarında yaşanan sorunlara da değinen İmamoğlu Anıtlar Kurulu'ndan istedikleri iznin 2 yıl bekletildiğini söyledi.

MONTRÖ VURGUSU

Atatürk, İnönü ve arkadaşlarının mücadelesiyle bugünlere gelindiğini vurgulayan İmamoğlu, şunları söyledi:

“Onlar sayesinde bugün buradayız. Ardından Cumhuriyet'i kurdu bu insanlar Mustafa Kemal Atatürk’ün liderliğinde. Ve ardından bize hem Lozan gibi hem Montrö gibi teminatları sağladılar. O teminatlar ki, halen bizim ülkemizin çok önemli teminatları.

Ne kadar kıymetli olduğunu, bugün yaşadığımız savaş anında bir kez daha hissediyoruz. Dün sağa sola savurdukları Montrö'ye, yüz tane kolu olsa sarılmaya çalışan siyasileri bugün görüyoruz.

Daha iki sene önce, bir kanal sevdasına küçümsedikleri, aşağıladıkları Montrö'yü, bugün kucak dolusu sarıp sarmalıyorlar. Çok büyük devlet insanları bunlar.

Bizim devlet insanlarımızın o dönemde bu sözleşmelere imza atan, o mücadeleyi veren, kelime kelime okuduğunuzda ne kadar hassas, ne kadar titiz insanlar olduğunu bir kez daha görüyoruz.”

“100'NCÜ YILI TÜM YURTTA VE LOZAN'DA KUTLAYACAĞIZ”

Önümüzdeki sene Cumhuriyet’in 100'ncü yılının, 85 milyonla birlikte kutlanacağına dikkat çeken İmamoğlu, “Bu vatanın dışında yaşayan insanlarımız da doya doya Cumhuriyet'imizin 100. yılını yaşayacak. Ve 100. yıl noktasında, Lozan’ı da en derin şekliyle hissettirecek buluşmaları sadece İstanbul’da değil, Lozan’da da en değerli kutlamalarla yerine getireceğiz” dedi.

TOPLU KÜTÜPHANE AÇILIŞI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

İmamoğlu, kitap tanıtımının ardından Beyoğlu Kasımpaşa Yahya Kemal Mahallesi'nde düzenlenen

“Toplu Kütüphane” açılış törenine katıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, İmamoğlu, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız ve İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat açılış töreninde birer konuşma yaptı.

Törenle birlikte; Kasımpaşa'daki “Peyami Safa”, Esenyurt'taki “Gülten Akın” ve Büyük İstanbul Otogarı'ndaki “Evliya Çelebi” kütüphaneleri hizmete girmiş oldu.