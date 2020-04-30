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İBB’den 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda özel gösterim
İBB’den 1 Mayıs İşçi Bayramı’nda özel gösterim
İBB Kültür Daire Başkanlığı, 1 Mayıs İşçi ve Emek Bayramı’nda “ Babamın Kanatları” filmini izleyicilerle buluşturuyor. "Babamın Kanatları" yarın akşam saat 21.30’da İBB Kültür Sanat Youtube kanalından yayınlanacak
Kültür Sanat 30 Nisan 2020 - 13:17

Uzun yıllar inşaat işçisi olarak çalışmış İbrahim (Menderes Samancılar), kansere yakalandığını, fazla bir ömrü kalmadığını öğrenir. Erciş’te yaşayan ailesinin yanına gitmeyi istemektedir. Yeğeni Yusuf (Musab Ekici) ise bir an önce büyük paralar kazanıp yükselme hırsıyla dolu yine bir inşaat işçisidir. İbrahim geçmişini ve içinde bulunduğu durumu sorgulayıp, ailesine nasıl bir gelecek bırakacağını düşünürken, Yusuf bu durumu anlamaktan çok uzaktır.

7 ÖDÜL KAZANDI

İş kazaları üzerine gerçekçi değerlendirmelerde bulunan Kıvanç Sezer’in ilk uzun metrajlı filmi Babamın Kanatları'nda Menderes Samancılar, Musab Ekici, Kübra Kip ve Tansel Öngel rol alıyor. Film ilk gösterimini Uluslararası Karlovy Vary Film Festivali’nde yapmıştı. Adana Altın Koza Film Festivali’nde de “En İyi Film “ dahil toplam 7 ödül kazanmıştı.

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