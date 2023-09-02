İBB’den Arif Sağ için saygı gecesi

İstanbul'da Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ için "saygı gecesi" düzenlendi

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İstanbul’da Türk halk müziği sanatçısı Arif Sağ için “saygı gecesi” düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nce (İBB) Harbiye Açık Hava Tiyatrosu’nda Arif Sağ için “saygı gecesi” gerçekleştirildi. Sağ, hem sesi hem bağlaması hem de davuluyla dinleyicilere, keyifli anlar yaşattı.

Sağ’a sahnede, sanatçı Belkıs Akkale, Ümit Tokcan, Erdal Erzincan, Halil Çokyürekli, Muharrem Temiz, Şevval Sam, Tolga Sağ, Yılmaz Çelik ve Zeynep Başkan eşlik etti.

Konserin sonunda sahnede bir konuşma yapan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, böylesi bir organizasyona tanıklık etmekten onur duyduğunu söyledi.

Bu topraklarda, yoldaşı ve kılavuzu türküler olan insanların asla sırtının yere gelmeyeceğini ifade eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

“Türkülerle büyüyen, türkülerin içinde hangi sözler, hangi öğütler var diye dikkatle onu dinleyen ya da söyleyen insan, bu topraklara asla kötülük yapmaz. Bu topraklar, bu insanlar için hep iyilikler düşünür. Türkülerin, yüzyıllar boyu bu topraklarda, hangi nefeslerden, hangi seslerden, hangi ellerden, hangi enstrümanlardan nice nice geçtiğini tahmin bile edemeyiz. Bu kadar tılsımı yüksek, bu kadar bana göre kutsal bir atmosferin göbeğindeyiz. O atmosferi böyle renkli kılan, derin derin nefes almamızı sağlayan, bir nefes gibi bize ferahlık veren insanlar vardır.”

Bu yüzyılın o ferahlık veren insanlarından birisinin de Arif Sağ olduğunu belirten İmamoğlu, “Tanışmaktan, ara sıra dertleşmekten, ara sıra öğütlerini almaktan onur duyuyorum. İyi ki var. Allah, sağlığını versin. Hep yanı başımızda, hep baş ucumuzda olsun. Sağlık diliyoruz. Bugün bu ev sahipliği yapma onurunu, İstanbul halkı adına burada yaşamaktan da büyük mutluluk duyuyorum.” ifadelerini kullandı.