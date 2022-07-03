Ünlü piyanist Timur Selçuk’a anıt mezar

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), DİSK Kültür Merkezinin ve DİSK Korosunun kurucusu ünlü piyanist Timur Selçuk için piyano formunda anıt mezar yaptı.

Ali Selim YAMANLİ

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) 6 Kasım 2020 yılında evinde geçirdiği kalp krizi sonrası 74 yaşında hayatını kaybeden DİSK Kültür Merkezi’nin ve DİSK Korosu’nun kurucusu ünlü piyanist Timur Selçuk için Zincirlikuyu Mezarlığı’nda anıt mezar yaptı.

PİYANO FORMUNDA YAPILDI

Piyano formunda yapılan anıt mezarda Timur Selçuk’un, Nazım Hikmet ve Ümit Yaşar Oğuzcan’ın sözlerinden bestelediği “Ruhun” ve “Beyaz Güvercin” eserlerinden esinlenildi. Timur Selçuk’un hayatı boyunca emeğe ve emekçiye verdiği değerin bir göstergesi olarak DİSK’in “çarkı” da mezarının başında yerini aldı.

“SON GÜNE KADAR HEP YANIMIZDA OLDU”

Anıt mezar açılışına katılan DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu, burada kısa bir konuşma gerçekleştirdi. Selçuk’un DİSK için yaptığı katkılardan bahseden Çerkezoğlu,

“Timur Selçuk 70’li yıllarda DİSK’in kültür merkezinin kurucusu. Daha sonra hep DİSK’in kültür-sanat etkinliklerinde, eğitim etkinliklerinde son güne kadar hep yanımızda oldu. 1 Mayıs’larda hep onun sesiyle 1 Mayıs marşımızı ve gelecek dünya güçlerimizi ifade ettik.

O nedenle Türkiye işçi sınıfının mücadelesi açısından gerçekten son derece önemli. DİSK var oldukça devrim var olacak, Türkiye işçi sınıfının mücadelesi var oldukça kemik bulacak” dedi.

“İŞÇİLERİ TİMUR SELÇUK’UN PİYANOSU KARŞILIYOR “

Timur Selçuk’un, Türkiye işçi sınıfının yüreğinde ve mücadelesinde yaşayacağını vurgulayan Çerkezoğlu,

“Timur Selçuk’un daha 70’li yıllarda, DİSK kültür merkezinin kuruluşundaki piyanosu şu an hala Balmumcu’daki DİSK genel merkezinin girişinde duruyor.

İşçiler DİSK’e geldiğinde Timur Selçuk’un piyanosu karşılıyor onları. Sonsuza kadar da bu böyle kalacak.

Çünkü gerçekten geleceğe dair umutlarımızı, mücadele coşkumuzu her zaman Timur Selçuk’un dizeleriyle, besteleriyle gelecek kuşaklara aktaracağız” ifadelerine yer verdi.

“TİMUR SELÇUK, HEP BİZLERLE YÜREĞİMİZDE…”

Çerkezoğlu, “Ne mutlu ki şimdi Timur Selçuk’un kızları, eşi yine onlarla birlikteyiz ve en son ne güzel ki DİSK’in 55. Kuruluş yıl dönümünde Timur Selçuk’un sevgili kızı Melda Selçuk ve dans topluluğu yine bizlerle birlikteydi nesilden nesle de devam etti.

Hem Timur Selçuk bizimle birlikteydi hem de kızıyla birlikte olmamız bizim için apayrı bir anlam taşıyordu. O yüzden ben bu anıt mezar açılışında burada olmak, doğum gününde burada olmak bizler açısından da son derece önemli.

Başta İstanbul Büyükşehir Belediyemize, Piraye Hanım başta olmak üzere emeği geçen herkese yürekten teşekkür ediyorum. Timur Selçuk, hep bizlerle yüreğimizde, mücadelemizde ve umutlarımızda yaşayamaya devam edecek.”