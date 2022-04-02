İBB’nin ilk sanat müzesi Haliç’te açılacak

İBB’nin Haliç Tersanesi’nde açılması planlanan İstanbul Sanat Müzesi, ilk sergisiyle Müze Gazhane’de sanatseverlerle buluştu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),Türkiye'nin ilk baskı müzesi İMOGA'nın İBB'ye bağışladığı baskı sanatı eserlerinden özel bir seçkiyle hazırlanan “Birlikte” sergisini Müze Gazhane'de açtı.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun ev sahipliğinde düzenlenen açılışa, kültür sanat camiasının önde gelen isimleri, İBB bürokratları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Serginin açılışında İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İMOGA'nın kurucusu Süleyman Saim Tekcan birer konuşma yaptı.

“ŞEHRİN ARKA MAHALLESİNE SANATI TAŞIDIK”

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu açılış konuşmasında İstanbul'un kültür sanat faaliyetleriyle yakın çevresine ve dünyaya moral olduğunu belirterek “Son zamanlarda özellikle kültür, sanat alanlarının şehrimizde daraldığını biliyoruz ve bizi üzüyordu. Bu şehirde daha adil, daha demokratik, sürdürülebilir bir kent zeminine kavuşmamızda kamusallaşmış bir kültür sanat yaşamının da çok önemli bir unsur olduğunu çok iyi biliyorduk. Göreve geldiğimiz günden bugüne şehir parklarında, meydanlarında, sokaklarında, kültür sanat etkinliklerini var etmeye çalıştık. Bununla yetinmedik. ‘Şehrin arka mahallesi' diye tanımlanan birçok noktaya şehrin kültürel duygularını, sanatsal izlerini taşımaya ve toplumla buluşturmaya, kütüphanelerle, başka alanlarla bunu zenginleştirmeye özel bir gayret gösterdik” dedi.

İSTANBUL SANAT MÜZESİ, İBB'NİN İLK SANAT MÜZESİ OLACAK

İmamoğlu “Yeni müzeler, merkezler ve galerilerle şehrin kültürel ve sanatsal üretimine ciddi anlamda ortak olan bir yerel yönetim olduk. Daha önce olmayan belediyemizin içerisindeki Saraçhane’deki sergi salonumuz, Mecidiyeköy Sanat, Bebek’teki Sarnıç, Galatasaray Meydanı, şu an içerisinde olduğumuz Müze Gazhane Sergi Salonu gibi oluşturduğumuz alanlar ile aslında 10 ayrı sergiyi İstanbul’a kazandırmış olduk. Haliç Tersanesi'nde yoğun bir çalışma içerisindeyiz ve burada bir sanat müzesini kente kazandırmanın çok önemli, özel bir çabasını gösteriyoruz. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin ilk sanat müzesi olacak. İstanbul Sanat Müzesi, kentin belki de en eski iki yakasını birbirine bağlayan yeni bir kültür sanat köprüsü işlevinde elde etmiş olacak” diye konuştu.

İSTANBUL SANAT MÜZESİ'NDE 250 ESER SANATSEVERLE BULUŞACAK

“Birlikte Sergisi”nin İstanbul Sanat Müzesi’nin bir ön gösterimi gibi olduğunu kaydeden İmamoğlu şöyle devam etti:

*Türkiye’nin ilk baskı müzesi İMOGA ve İMOGA'nın çok kıymetli kurucusu Süleyman Saim Tekcan Beyefendi ve sevgili kızlarıyla beraber bizimle iş birliği yapmaları ve bu güzel anı bize yaşatmaları benim için de büyük bir gurur vesilesi.

*Belediyemize yaptığı kapsamlı bağış içinde ben kendilerine çok çok teşekkür ediyorum İstanbul halkı adına.

*Dolayısıyla burada izleyicilerin karşısına çıkan eserlerin yanı sıra İstanbul Sanat Müzesi’nde de izleyicilerin karşısında 250 eserin çıkacağını şimdiden duyurmak isterim. İstanbul Sanat Müzesi’nde aynı zamanda 1929 yılından bu yana birbirinden değerli sanat eserlerinin eklenmesiyle bugüne ulaşan belediyemizin resim koleksiyonunu da vatandaşlarımız görme imkanına kavuşacak.

*Tabii ki özel çabalarla koleksiyonumuza kattığımız Fatih Sultan Mehmet ve Kanuni Sultan Süleyman’ın tabloları da özel bir anı İstanbullularla ve bütün sanatseverlerle buluşturmanın keyfini yaşayacağız.