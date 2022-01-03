İBB’nin kazı çalışmasında tarihi sur duvarları bulundu

İBB'nin Yedikule Gazhanesi bahçesinde devam eden kazı çalışmasında Marmara surlarının bölümleri bulundu.

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, Yedikule Gazhanesi bahçesinde devam eden kazı çalışmasında tarihi Marmara surlarının bölümlerinin bulunduğunu duyurdu.

“YÜZLERCE METRE SUR DUVARI TOPRAĞIN ALTINA GÖMÜLMÜŞ”

Konuyla ilgili duyurusunda Polat, “Dünyada İstanbul gibi her yerinden tarih fışkıran kaç kent var? Bugün, sahil yolu yapılırken üstü toprakla kapatılmış Yedikule Gazhanesi bahçesi tarihi Marmara Surlarının bölümlerini bulduk. Yüzlerce metre sur duvarı önceki yıllarda toprağın altına gömülmüş” dedi.