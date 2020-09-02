İBB’nin Kültür Sanat Platformu ilk toplantısını yaptı

İstanbul Kültür Sanat Platformu organlarından “Danışma Kurulu”, ilk toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıda, pandemi sürecinin devam etmesi nedeniyle sanata destek konusunda hızlı hareket edilmesi; her sektörün görüşlerinin hemen toplanması; İstanbul’un görünür görünmez tüm kültür sanat envanterinin çıkarılması gibi konularda çalışma başlatılması konusunda görüş birliğine ulaşıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), İstanbul'u daha üretken bir sanat kentine dönüştürmek için kurduğu İstanbul Kültür Sanat Platformu (İKSP), çalışmalarını sürdürüyor. Platformun aralarında yazar, oyuncu, sanat eleştirmeni, akademisyen ve sektörün önde gelen isimlerini bir araya getirerek oluşturduğu heyet üyeleri, ilk toplantılarını gerçekleştirdi.

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Şengül Altan Arslan, İBB Kültür Daire Başkanı Hülya Muratlı, Türkiye Yayıncılar Birliği Başkanı Kenan Kocatürk, Araştırmacı Rumeysa Kiger, İKSV Kültür Politikaları Çalışma Direktörü Özlem Ece, yazar- sunucu Yekta Kopan, akademisyen ve TV programcısı Levent Erden, müzisyen Harun Tekin ve oyuncu Mert Fırat'ın katıldığı İKSP Danışma Kurulu toplantısında, İBB tarafından Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, İBB Meclis Üyesi Fidan Aslan Eroğlu, yönetmen ve belgeselci Cengiz Özkarabekir, İBB Medya İlişkileri Koordinatörü ve Yazılı Yayınlar Sorumlusu Şükrü Küçükşahin de yer aldılar.



YOL HARİTASI BELİRLENECEK

Toplantıya başkanlık eden ve açılışı yapan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Şengül Altan Arslan, kültür sanat politikası oluşturmanın önemine işaret ederek, “Sektör ve İBB neler yapabilir? Bunu ortaya çıkarmak gerekiyor. Bu noktada metodoloji belirlemek kazanç olur” dedi. Arslan, sektörün vizyoner bulunan önerilerinin kurula taşınmasının çok yol gösterici olacağını söyledi.

KÜLTÜR SANAT ENVANTERİ OLUŞTURULACAK

İBB Genel Sekreter Yardımcısı Mahir Polat, vizyon program metninin çıkarılmasına atıf yaparak, envanter oluşturmada kriter ve dataların nasıl sağlanacağı konusunda düşünülmesi gerektiğini ifade etti. Kendilerinin, görünür görünmez kültür sanat envanterini oluşturacaklarını, 50 bini aşan bir rakamın söz konusu olduğunu aktaran Polat, “İstanbul'daki en çok alanın kültür sanat amaçlı kullanılması konusunda çalışma yapmaktayız. Bu çerçevede öneri ve görüşler almaya hazırız” dedi.



Kurul üyelerinden Harun Tekin, kültür ve sanat sektörlerinin görüşlerini ifade etmesinin önemine işaret ederek, bunun sağlanacağı bir mecranın oluşturulması gereği üzerinde durdu. Kenan Kocatürk de Türkiye'de ve İstanbul'da yapılmış önemli çalışmalar bulunduğunu belirtip bu çalışmaların yol haritası belirlenmesinde yararlı olabileceğini ifade etti.

ÜYELER BİR YIL GÖREV YAPACAK

Gönüllülük esasıyla çalışacak olan Danışma Kurulu üyelerinin görev süreleri bir yıl olup, yılda en az üç toplantı yapmaları öngörüldü.