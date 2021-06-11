İBB’nin sanat dünyasına desteği 12 milyonu aştı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Covid-19 nedeniyle bir yılı aşkın bir süredir zor günler geçiren kültür sanat sektörü için projeler geliştirdi.

İBB’den yapılan açıklamada, pandeminin başladığı Mart 2020’den itibaren kültür-sanat sektörüne 12 milyon TL tutarında destek sunulduğu belirtildi.

İBB Kültür Daire Başkanlığı ve KÜLTÜR AŞ eliyle gerçekleştiren destekler, binlerce sanatçıya ulaştı. Bu dönemde; ‘Sokakta Sanat Var’, ‘Sahnebüs’, ‘Sokak Sokak Masal’ ve ‘İstanbul’da Bir Sonbahar Kabaresi’ ,’Yolculuk Arası Bi Caz Molası’, ‘Sokak Müzisyenleri Kafede’, ‘Akademiden Sahneye’, ‘Klasik Sabahlar Kahve Konserleri’, ‘Roman Havası’, ‘İstanbul Sokak Festivali’, ‘Sound Check Harbiye’ ve ‘Sahnede Bir Hayat’ gibi pek çok etkinlik gerçekleştirildi.

MÜZİSYENLER ‘İSTANBUL BİR SAHNE’DE SEYİRCİSİYLE BULUŞUYOR

İBB'nin müzisyenlerin yanında olmak için hayata geçirdiği projelerden ‘İstanbul Bir Sahne’, pandemiden etkilenen binlerce müzisyenin performanslarına ev sahipliği yapıyor.

İBB iştiraki KÜLTÜR AŞ’nin gerçekleştirdiği projeyle İstanbul’un parkları, durakları, sokakları, otoparkları, günlük işe gidiş geliş noktaları ve ikonik mekanları dev bir açık hava sahnesine dönüştü.

Kentin 39 ilçesini müzikle buluşturacak şekilde planlanan etkinliklerde Adalar’dan Bağcılar’a, Çatalca’dan Sultanbeyli’ye kadar 100 nokta belirlendi.

DİJİTAL SAHNE KONSERLERİ

İBB, nisan ayının pandemi koşulları nedeniyle müzisyenleri bekletmemek için, Enver Ören Kültür Merkezi’nde özel bir sahne oluşturarak konser kayıtlarını almaya başladı.

‘Dijital Sahne’ olarak devam eden projenin ikinci bölümü ise bugünlerde İBB Cemal Reşit Rey Konser Salonu'nda devam ediyor. Kurulan özel sahnelerde gösterilen performanslar, Kültür.İstanbul YouTube hesabından ‘Dijital Sahne Konserleri’ adıyla paylaşılıyor.

AÇIK HAVA KONSERLERİ

İBB, Covid-19 vakalarının düşmesi ve mesafeli bir şekilde açık havada etkinlik yapmaya elverişli koşulların oluşması nedeniyle etkinliklerini kent genelinde yaydı. İlk etkinliklerini 5 Haziran’da 5 farklı noktada 21 konser ile gerçekleştirdi. Kısıtlamanın olduğu pazar günleri dışında kalan zamanlara konserler planladı.

BİNLERCE MÜZİSYEN SAHNEYE DÖNDÜ

İBB, her bir müzisyene 2 bin TL destek sağladığı ‘İstanbul Bir Sahne’ projesini Mart 2021’de gerçekleştirdiği bir açık çağrı ile başlattı. Projeye 2 bin 289 başvuru yapılırken, müzik topluluklarıyla birlikte toplam sayı 6 bin 841 olarak gerçekleşti. Başvuru şartlarını sağlayan müzisyen sayısı ise 5 bin 10 kişi oldu.

‘İstanbul Bir Sahne’nin ‘Dijital Sahne’ çekimlerinde bin 60 müzisyen performans sergiledi. 5 Haziran’dan itibaren açık havada gerçekleştirilmeye başlanan etkinliklerde ise bugüne kadar 200’ün üzerinde sanatçı ağırlandı.

“İSTANBUL’DA PERDELER KAPANMASIN”

İBB, müzisyenler için başlattığı dayanışmanın ardından bir destek de tiyatro emekçileri için uygulamaya koydu. ‘İstanbul’da Perdeler Kapanmasın’ sloganıyla başlatılan projede İstanbul’da çalışmalarını sürdüren tiyatrolara güç vermesi amaçlandı. Mayıs 2021’de başvuruların alındığı proje ile 400 özel tiyatroya 2 milyon TL tutarında bir desteğin destek sunulması planlanıyor.