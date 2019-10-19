İbrahim Karaoğlu: Da Vinci bizi güzelliğin ışığıyla aydınlatıyor

Türk sanatçıların, büyük deha Leonardo Da Vinci'nin son yıllarını geçirdiği Amboise'a yaptığı yolculuk ile ilgili serimizin üçüncüsünde yazar ve küratör İbrahim Karaoğlu ile konuştuk. “500. Ölüm Yıldönümünde Leonardo Da Vinci’ye Saygı” projesi kapsamında üretilen eserler Türkiye'nin çeşitli yerlerinde sergilenecek. Serginin küratörlüğünü ise İbrahim Karaoğlu üstlenecek. Fransa'da sorularımızı yanıtlayan Karaoğlu, gerçekleştirilen yolculuğu şöyle tanımlıyor: "Bizimkisi insanın insana yolculuğuydu."

Da Vinci’ye Saygı projesinin küratörlüğünü üstleniyorsunuz. Projenin ilk etabı, Amboise’a yolculuktu. Sizin açınızdan nasıl geçti?

Bizimkisi “insanın insana yolculuğuydu”, çok heyecanlıydık. Adı Rönesans’la özdeşleşmiş bir büyük ustanın izleriyle buluşmak çok mutlu etti bizi. En önemlisi de yol arkadaşlarımın heyecanına ve sevincine tanık olmaktı. Ben bu heyecanın sanatsal dönüşümünün çok etkili ve sürprizlerle dolu olacağına inanıyorum. İyi resimler, heykeller, muhteşem bir belgesel ve iyi bir kitap çıkacak ortaya.

Çok kıymetli isimler sizinle beraber geziye katıldı. Bu isimler daha sonra proje ile ilgili neler yapacak?

Ressam Devrim Erbil, Ergin İnan, Onay Akbaş, Yalçın Gökçebağ, Tülin Onat, Fevzi Karakoç, Yalçın Gökçebağ, Mercan Dede(Arkın Ilıcalı), Barış Sarıbaş resim, Cem Sağbil heykel yapacak. Prof. Dr. İlber Ortaylı, Nedim Gürsel, Sunay Akın, Ahmet Telli, Metin Celal, İbrahim Karaoğlu ve Yalın Alpay projenin kitabını yazacaklar. Sinemacı/yönetmen Durmuş Akbulut özel bir belgesel hazırlıyor. Belgeselin müziğini Mercan Dede yapacak.

Da Vinci’nin 500’üncü ölüm yılında yapılan bu etkinliğe Kültür ve Turizm Bakanlığı gibi önemli bir bakanlığın desteği oldu mu?

Biz bakanlıktan bir talepte bulunmadık.

YÜZYILLARIN DAHİSİ BİR SANATÇI VE BİLİM ADAMI

Da Vinci’nin sizi en çok etkileyen özellikleri neler?

Leonardo da Vinci yüzyılların dahisi bir sanatçı ve bilim adamı. Onun sanata kattığı çok değer var. Sfumato tekniğini uygulaması, yağlı boyayı ilk kullanan sanatçılardan biri olması ve ustalıkla kullanması. Hayatımızı çoğaltan tasarımları, buluşları, dünyaya bilimin açtığı pencereden bakarak bize bıraktığı her şey çok kıymetli.

Da Vinci evrensel değerde ve çok önemli bir deha… Bugün için bizlerin Da vinci’den çıkaracağı ders ne olmalı?

Leonardo da Vinci'nin en temel mirası bilim ve sanat. Hani, Dostoyevski “Dünyayı güzellik kurtaracak “ der ya, işte o güzelliğin ışığıyla aydınlatıyor bizi Leonardo da Vinci.

Türkiye’de çok önemli sergilerin küratörlüğünü üstlendiniz. Da Vinci’nin bahçesi ve I. François’nın şatosu müzecilik ve sergileme biçimleri açısından da etkileyiciydi. Siz nasıl değerlendirirsiniz?

Beni ilk gördüğümde de büyülemişti, bu gezide de çok etkilendim. Ruhumuza Leonardo da Vinci'nin ateşini üfleyen bir sunum var. Çok sevdim.