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İbrahim Tatlıses’e ‘Onur Ödülü’
İbrahim Tatlıses’e ‘Onur Ödülü’
55. Uluslararası Antalya Film Festivali kapsamında sanatçı İbrahim Tatlıses'e 'Onur Ödülü' verilecek.
Kültür Sanat 4 Ekim 2018 - 13:26

55. Uluslararası Antalya Film Festivali’nin yarın yapılacak kapanış töreninde sanatçı İbrahim Tatlıses’e ‘Onur Ödülü’ verilecek. 1977 yılında ‘Ayağında Kundura’ albümüyle müzik piyasasına, 1978 yılında albümüyle aynı adı taşıyan filmiyle sinemaya giriş yapan, seksenli yıllarda çıkardığı albümleriyle satış rakamları milyonları bulan Tatlıses’in müzik hayatındaki başarısı ve popülerliği kısa süre sonra kendisine sinemanın kapılarını açtı. Tatlıses, sinema kariyerinde 20 filme yönetmen, 3 filme senarist, 2 filme yapımcı ve 36 filme oyuncu olarak imza attı.
(DHA)

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