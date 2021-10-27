İç Anadolu’nun en büyük mozaik yapısına ulaşıldı

Kayseri'nin İncesu ilçesinde İç Anadolu'daki Geç Roma-Erken Bizans dönemine ait en büyük mozaik yapısına ulaşıldı.

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Kayseri’nin İncesu ilçesine bağlı Örenşehir Mahallesi Köy İçi mevkiinde Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Kayseri Müze Müdürlüğü’nün denetiminde sürdürülen arkeolojik kazılarda çok önemli bulgulara ulaşılıyor.

İlk bulgulara göre milattan sonra 4. yüzyıl sonrası Geç Roma-Erken Bizans’a ait sivil konut örnekleri olduğu değerlendirilen yapıda 300 metrekare sağlam mozaik taban döşemeleri ortaya çıkarıldı.

10’dan fazla odası açılan, halen kazı çalışmaları devam eden yapı, tespiti yapılan İç Anadolu’daki en büyük mozaikli yapı olarak dikkat çekiyor.

Geometrik süslemelerin hâkim olduğu, yaptıran şahısların isimlerinin ve bitkisel figürlerin de yer aldığı yapıda kurtarma kazıları sonucunda ortaya çıkarılan iki mozaik yazıt da görüldü.

Üzerinde Latince bir yazıt bulunan mozaik dikdörtgen planlı bir yapının tabanında yer alırken, üzerinde Grekçe bir yazıt bulunan diğer mozaik ise kısmen korunmuş olan bir duvarla çevrili bir başka binanın tabanına döşenmiş bulundu.

Latince mozaikte “30. yıldönümü vesilesi ile ve 40. yıla ulaşması için dualarımızla. Bu bina (fabrica), dostu (comes) Hyacinthos’un önderliğinde inşa edildi. Sen, ey bina, şimdi en görkemli düzeye ulaştın” yazarken, Grekçe olan mozaikte ise “Sağlıklı olarak gir” veya “Sağlıklı isen gir” yazıyor.

Kazı alanında Vali Şehmus Günaydın ve Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile İl Kültür ve Turizm Müdürü Şükrü Dursun da inceleme yaptı. (İHA)