İç içe nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘içiçe’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘iç içe'dir.
İÇ İÇE NE DEMEK?
1- Biri ötekinin içinde veya birine ötekinden geçilen:
2- Birbirinin içinde, karışık bir durumda, birbirine çok yakın.
İÇ İÇE NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin iç içe mi, içiçe mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı iç içe şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
içiçe (Yanlış kullanım)
iç içe (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Herşey o kadar iç içe geçmiş ki, nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz.”