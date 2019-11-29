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İç içe nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘içiçe’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
İç içe nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘içiçe’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘iç içe’dir. İç içe mi, içiçe mi? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...
Sozcu.com.tr
Kültür Sanat 29 Kasım 2019 - 13:19

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘iç içe'dir.

İÇ İÇE NE DEMEK?

1- Biri ötekinin içinde veya birine ötekinden geçilen:

2- Birbirinin içinde, karışık bir durumda, birbirine çok yakın.

İÇ İÇE NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin iç içe mi, içiçe mi olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı iç içe şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

içiçe (Yanlış kullanım)
iç içe (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Herşey o kadar iç içe geçmiş ki, nasıl başa çıkacağımızı bilmiyoruz.”

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