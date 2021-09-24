İçinizdeki yaratıcılığı ortaya çıkaracak çevrim içi atölyeler

Pera Müzesi Öğrenme Programları, Yüzleşme sergisinden ilhamla hazırlanan “Yaratıcılıkla Karşılaşma” başlıklı programda, katılımcıların heykel, zihin haritası gibi farklı teknikler aracılığıyla yaratıcılıklarını ortaya koymalarına aracı oluyor.

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Atölyelerde katılımcılar gündelik malzemelerle heykel, kilden tasarım ve yaratıcı düşünme alanlarını keşfedecekler. Yaratıcı Düşünme atölyesinde sanatçı Gizem Candan'ın belirlediği kavram üzerinden kendi zihin haritalarını oluşturan katılımcılar, bu harita üzerinden belirlenen çıktıyla çevrelerindeki gündelik bir nesne ile bağlantı kuracak. Sanatçı Saliha Yılmaz'ın katılımıyla geçekleşen Melez Bitkilerden Heykeller atölyesinde sanatseverler günlük hayatta sürekli temas halinde oldukları bitkilerin dünyasını keşfe çıkacak. Katılımcılar, yarı insan yarı bitki formunda heykeller üretecek.

Sanatçı Merve Dündar, Taş Formunda Heykel atölyesinde ise katılımcılar ellerindeki sabuna form verip boyayarak, bu bilindik nesneye yeni bir görünüş ve gerçeklik kazandıracaklar. Zoom Meeting uygulaması üzerinden gerçekleşecek etkinliklerde, rehberli çevrim içi sergi turundan sonra sergiye yönelik atölye çalışması yapılacaktır. Detaylı bilgi: ogrenme@peramuzesi.org.tr.