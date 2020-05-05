‘İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi’ online erişime açılıyor

Müzik dünyasının en büyük piyano virtüözlerinden biri kabul edilen, Türkiye'nin “harika çocuğu” İdil Biret’in yaşamını anlatan ve ilk gösterimi Nisan 2015’te 34. İstanbul Film Festivali’nde gerçekleştirilen “İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi” belgeseli ilk kez dijital erişime açılıyor.

“Türkiye'nin Harika Çocuğu” İdil Biret'in hayatını ve müzik yolculuğunu anlatan belgeselin yönetmenliğini Eytan İpeker, yapımcılığını Yoel Meranda üstleniyor.

Belgeselde İdil Biret'in kendi arşivinden çocukluk fotoğrafları, çocukken yazdığı mektuplar, beş yaşındayken yaptığı bestelerin orijinallerinin yanı sıra henüz 7 yaşındayken Fransız Radyosu'na verdiği röportaj, ünlü piyanist Arthur Rubinstein’ın İdil Biret’i Fransız izleyicilerine tanıttığı televizyon programının ses kayıtları ve Biret’in 70’lerde hocası Nadia Boulanger’ye Berg’in Piyano Sonatı'nı çaldığı görüntüler yer alıyor.



İDİL BİRET’İ ANLATTILAR

İdil Biret'in hayatı ve müzik yolculuğunun anlatıldığı “İdil Biret: Bir Harika Çocuğun Portresi”ne röportajlarıyla katılanlar arasında; İdil Biret'in eşi Şefik Büyükyüksel, besteci ve müzik eğitmeni Nevit Kodallı, Fransız piyanist Remy Stricker, İdil Biret’in hocası Wilhelm Kempff’in çocukları Roland ve Irene Kempff, müzik eleştirmeni ve Fransız Radyosu Yayın Direktörü Claude Samuel, “İdil Biret – Dünya Sahnelerinde Bir Türk Piyanisti” kitabının yazarı Dominique Xardel, İsmet İnönü'nün kızı Özden Toker İnönü ile Suna Kan'dan Filiz Ali'ye pek çok ünlü isim bulunuyor.

Belgesel, bugün itibarıyla İdil Biret YouTube kanalı üzerinden izlenebilecek.



