İdil Biret, genç piyanistlerle sahneye çıkacak

3’üncü Muğla İdil Biret Müzik Festivali’nde İdil Biret ile aynı sahneyi paylaşacak olan genç piyanistler belli oldu. Genç piyanistler seçmelerine başvuran adayları seçici jüride bulunan İdil Biret, Emre Elivar, Gökhan Aybulus, Can Okan ve Münif Akalın belirledi.

HANDE ÖNDER VE DURU AYDIN SAHNEYE ÇIKACAK

Jüri üyelerinin değerlendirmesi sonucunda Hande Önder ve Duru Aydın, İdil Biret ile birlikte sahneye çıkacak. Jüri üyeleri tarafından belirlenen genç piyanistlerden Hande Önder 2 Ağustos, Duru Aydın 5 Ağustos’ta Marmaris Amfi Tiyatro’da düzenlenecek olan 3’üncü Muğla İdil Biret Müzik Festivali’nde sahne alacak.

Genç piyanistler İdil Biret ile Chopin Spinato ve Büyük Polonez adlı eseri seslendirecek. Genç Piyanistler Teşvik Ödülü ise Serdar Yekta Elmas kazandı. Elmas, İdil Biret ‘in önerisi üzerine elemede çaldığı eserleri 5 Ağustos’ta yapılacak festivalin kapanış konserinde seslendirecek. (İHA)



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