İdil Biret: Sanat benim için yaşam tarzı

Türkiye'nin en önemli piyanistlerinden İdil Biret, annesinin de piyano çaldığını, çocukluğunda hep annesini dinlediğini belirterek, "Sanat benim için bir yaşam tarzı. Gençlerin müzikte başarılı olabilmeleri için daha fazla dinlemeleri ve çok çalışmaları lazım" dedi.

İdil Biret, TBMM tarafından 1948 yılında çıkarılan özel kanunla henüz sekiz yaşında Fransa’ya gitti. 15 yaşında Paris Konservatuarı’nda birincilikle mezun oldu. Hiçbir piyano yarışmasına katılmamasına rağmen Boston Senfoni, Leningrad Filarmoni, Londra Senfoni, ve Dresden Flarmoni gibi dünyanın büyük orkestraları ile birlikte iki bine yakın konser verdi.

Van Cliburn, Kraliçe Elisabeth, Busoni ve Franz Liszt gibi ünlü piyano yarışmalarında jüri üyeliği yapan Biret, Fransa, Polonya, İngiltere, İtalya, ABD ve Türkiye’de de ödül ve nişanlar aldı. Süleymanpaşa Belediyesi tarafından düzenlenen “Bisanthe 4. Oda Müziği Festivali” kapsamında Tekirdağ’a gelen dünyaca ünlü piyanist Biret, müzikle tanışma hikayesini ve piyano tutkusunu şöyle anlattı: “Annem de piyano çalıyordu. Çocukluğumda hep onu dinledim. Anneannem piyano çalıyor, akrabalarımız oda müziği yapıyorlardı. Çevremdeki herkes müzikle ilgiliydi. Hep müzik vardı etrafımda. Konsantremi, çalacağım parçaya göre sağlıyorum. Sanat benim için bir yaşam tarzı. Gençlerin müzikte başarılı olabilmeleri için daha fazla dinlemeleri ve çok çalışmaları lazım.”



‘ODA MÜZİĞİ FORMLARIN EN ASİLİ’

Biret, sahneye çıktığı zaman seyircilere en hisli duyguları vermeye çalıştığını, bunun için de çalacağı parçadan başka hiçbir şey düşünmediğini vurgulayarak, “Mesela oda müziği sanat formlarından müzik formlarından en güzel, en asil olanıdır. Onun için bunu duyurmak ve tanıtmak çok önemli. Bir sanatçı için müziğin doğru yapılması, tınının istediğimiz gibi gelmesi önemlidir. Her eserin kendi şekli vardır. Sahneye çıkınca bunları düşünüyorum. Dinliyorsunuz ve kafanızda bir form oluşuyor. Bunu da seyirciye en iyi şekilde aksettirmek istiyorsunuz. Eğer aklınızda iki şey varsa sahneye çıktığınız bu iyi bir etkileme yapmaz” dedi.

AA