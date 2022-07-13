İDOB, AKM’de bale eğitimi için 60 çocuk seçecek

İstanbul Devlet Opera ve Balesi, 35 yıllık geleneği devam ettiriyor. Devlet bale sanatçıları, sınav ve mülakatı geçen 7-9 yaş arası 60 çocuğa AKM'de eğitim verecek. IDOB, 4 yılda bir alım yapıyor ve eğitim 4 yıl sürüyor. Başvuru süreci başladı.

Yusuf DEMİR

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İstanbul Devlet Opera ve Balesi (İDOB), 35 yıllık geleneği devam ettiriyor. İstanbul Atatürk Kültür Merkezi çatısı altında 7-9 yaş arası çocuklar bale eğitiminde buluşacak. Devlet bale sanatçılarının büyük bir sabır ve özveriyle gerçekleştireceği eğitimlere başvuru süreci başladı.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi 35 yıldır 7-9 yaş arası çocuklara bale eğitimi veriyor. Eğitimler dörder yıllık süreçleri kapsıyor ve eğitimini tamamlayan öğrencilere katılım ve başarı belgesi veriliyor.

DÖRT YILDA BİR ÖĞRENCİ ALIYOR

Alımlar her dört yılda bir özel yetenek sınavı ve mülakat yöntemiyle gerçekleşiyor. IDOB bu yıl yeni alımlar yapacak ve tam 60 öğrenci yeni eğitim serüvenine başlayacak.

Başvurular için kurumun web siteleri (operabale.gov.tr ve akmistanbul.gov.tr) veya sosyal medya hesapları (@operabaleistanbul ve @akmistanbul) takip edilebilir.