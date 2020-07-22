Idris Elba’ya BAFTA’dan özel ödül

Bu yıl BAFTA Özel ödülüne layık görülen İngiliz aktör Idris Elba oldu. Bu ödül, İngiliz Televizyon Sanatları ve Bişim Akademisi’nin en yüksek onurlarından biri olarak tanımlanıyor.

Ödülü alacak olan Elba, “Endüstrideki farklı geçmişlerden gelen yeteneklere fırsat ve erişim sağlamak benim için bir misyon oldu. Bu da yıllar önce açık fikirli ve çeşitliliğe duyarlı birilerinden aldığım bir fırsattı. BAFTA’ya, kendimi ve aynı amaca adanmış diğer kişileri tanıdığı için teşekkür ediyorum.Çünkü bunların hepsi farkındalığın değişmesine yardımcı olmak için gerekli adımlar ve eğlence alanındaki çeşitlilik farkının anlaşılması için oldukça önemli” şeklinde konuştu.

BAFTA Özel ödülü, daha önce Clare Balding, John Motson, Nick Fraser ve Henry Normal gibi ünlü isimlere verilmişti.