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Idris Elba’ya BAFTA’dan özel ödül
Idris Elba’ya BAFTA’dan özel ödül
İngiliz aktör Idris Elba, televizyon dünyasına sağladığı yaratıcı katkılar ve yeni yetenekleri keşfetmeye olan bağlılığı nedeniyle BAFTA Özel ödülüne layık görüldü.
Kültür Sanat 22 Temmuz 2020 - 12:14

Bu yıl BAFTA Özel ödülüne layık görülen İngiliz aktör Idris Elba oldu. Bu ödül, İngiliz Televizyon Sanatları ve Bişim Akademisi’nin en yüksek onurlarından biri olarak tanımlanıyor.

Ödülü alacak olan Elba, “Endüstrideki farklı geçmişlerden gelen yeteneklere fırsat ve erişim sağlamak benim için bir misyon oldu. Bu da yıllar önce açık fikirli ve çeşitliliğe duyarlı birilerinden aldığım bir fırsattı. BAFTA’ya, kendimi ve aynı amaca adanmış diğer kişileri tanıdığı için teşekkür ediyorum.Çünkü bunların hepsi farkındalığın değişmesine yardımcı olmak için gerekli adımlar ve eğlence alanındaki çeşitlilik farkının anlaşılması için oldukça önemli” şeklinde konuştu.

BAFTA Özel ödülü, daha önce Clare Balding, John Motson, Nick Fraser ve Henry Normal gibi ünlü isimlere verilmişti.

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