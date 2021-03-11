İki bin yıllık gelenek yeniden hayat buldu

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde çanak ustaları tarafından iki bin yıl öncesine ait olan düdüklüler yeniden toprakla hayat buldu.

Avanos ilçesinde çanak atölyesi bulunan Şaban Topuz, “İki bin yıl öncesinde keşfedilen dönemin düdüklülerini iki bin yılın ardından bizler atölyelerimizde yeniden canlandırıyoruz” dedi.

Topuz, “Bu elimdeki de basit bir düdüklü modeli. Alt kısım tava gibi duruyor. Daha sonra kapağını kapattıktan sonra yemek alttan pişiyor. Yemek piştikten sonra buhar yukarı çıkıyor. Kapakta bulunan boşluk suyu yoğunlaştırıyor. Dolayısıyla yemeği biz buharında pişirmiş oluyoruz” ifadelerini kullandı. (İHA)