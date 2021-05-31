İki bin yıllık köprüde ilginç detay! Neden yapıldığı bilinmiyor

Sivas’ta Yıldız Irmağı üzerine bulunan ve iki bin yıl önce Roma döneminde yapıldığı düşünülen tarihi Yıldız Köprüsü zamana meydan okuyor.

Yıldız Köprüsü, sivri kemerlerinin oluşturduğu 13 göze sahip. Köprüde, orta göz kemerinin iç kısmında bulunan birbirinin omzuna basmış sakallı, sivri külahları olan üç insan figürü de görenlerin dikkatini çekiyor.

4 metre genişliğinde 70 metre uzunluğunda olan tarihi Yıldız Köprüsü’nü üzerinde bulunan üç insan figürünün neden yapıldığı ise bilinmiyor.

MOTİFLERİN ANLAMLARI BİLİNMİYOR

Tarihi Yıldız Köprüsü’nün çalışmalarını yürüten firmanın mali işler sorumlusu Ömer Karakoç, “Burası Roma döneminde tahmini 2 bin yıl önce yapıldı. Daha sonra Selçuklu ve Osmanlı döneminde düzeltmeler oldu. İnsanlar buraya balık tutmaya ya da gezmek için geliyor. Köprünün 4. kemerinde en büyük ayağında üç tane motif var. Dini bir motif olarak düşünüyoruz çünkü sakallı adamlar var. İncelenmesini istiyoruz çünkü ne olduğunu bilmiyoruz” dedi. (İHA)



İlginizi Çekebilir Unutulan pullarla tarihe yolculuk