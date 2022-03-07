İki bin yıllık tarihi Roma Hamamı’nın suyu çekildi

Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde 'Kral Kızı' adıyla da bilinen tarihi ve mimari özelliklerinin yanı sıra iki bin yıldır akan suyu ile dikkat çeken Roma Hamamı'nın suyu bu yıl ilk kez çekilince antik havuzlar boş kaldı.

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Dünyada sadece iki örneği olan, biri İngiltere’nin Baht şehrinde diğeri de Yozgat’ın Sarıkaya ilçesinde bulunan Roma döneminden kalma ‘Kral Kızı’ adıyla bilinen Basilica Therma Roma Hamamı, dünyanın en eski termal tedavi merkezi olarak bilimsel çevrelerce kabul ediliyor.

İLÇE HALKI ENDİŞELİ

Yozgat Valiliği İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Sarıkaya Belediyesi tarafından, 2014 yılında yapılan kazılar sonrası gün yüzüne çıkartılan Roma Hamamı, ilginç mimarisi, tarihi ve iki bin yıldır çıkan 50 derece sıcaklıktaki suyu ile dikkat çekiyor. Ancak Roma Hamamı’nda iki bin yıldır hiç kesilmeden çıkan termal suyun, bu yıl ilk kez kaybolması ve antik havuzların 4 aydır boş kalması ilçe halkını endişelendirmeye başladı.

Son yıllarda mevsimin kurak geçmesi ve Yozgat’ta yaşanan jeolojik sebepler nedeniyle kaybolduğu tahmin edilen termal suyun akıbeti ilçede merak konusu oldu. İlçe halkı hamamın bir an önce turizme kazandırılmasını istiyor.

“İNGİLTERE’DEKİLER YARARLANMIŞ AMA BİZ…”

İlçe halkından Zekeriya Kaplan, “1993 yılında Sarıkaya’ya gittim. O zaman 11 yaşındaydım. Buranın ön tarafı kapalıydı, çevresinde binalar vardı ve sadece tarihi yapının kemerleri açıktı. Akan suda cemaat abdest alırdı, esnaf sıcak su ihtiyacını karşılardı. Buranın tarihi iki bin yıl öncesine dayanıyor, çok eski burası. Ama akarsuyu vardı, burası normal de akıyordu. Sıcaktı, el vuramazdınız suya. Yakınlarda bir deprem oldu depremden sonra suyun kaybolduğu söyleniyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış orasını bilemiyoruz. Yağışlar da yok belki de yağışlarla beslendiği için ondan da olabilir. Bu şekle yeni geldi” dedi.

Tarihi yapının turizme kazandırılmasını istediklerini de anlatan Kaplan, “Dünyada bu yapının eşi benzeri iki tane. Biri bizim memleketimizde diğeri de İngiltere’de. İngiltere’dekiler bu hamamdan çok güzel yararlanmış ama biz yararlanamıyoruz. Buranın turizme kazandırılmasını istiyoruz. Memleketimiz kalkınsın, esnafın durumu ortada. Yabancı birileri gelmeyince memleket kalkınmıyor” diye konuştu.

Roma hamamının sularının şifalı olduğunu belirten Celal Ünal ise, “Buraya şifa için girerdim. Romatizmaya, kadın hastalıklarına birebir. Bu yer dünyada iki tane. Devletimiz sahip çıkarsa burası bulunmaz bir nimet. Turizme elverişli bir yer. İç Anadolu'nun en güzel yeri burası” ifadelerini kullandı. (İHA)