İki bin yıllık timülüsün tomografisi çekiliyor

Kommagene Uygarlığının önemli turizm merkezlerinden biri olan Karakuş Tümülüsü'ndeki anıt mezarın durumu ve giriş kapısı elektromanyetik dalgalar ile tespit edilmeye çalışılıyor. Kapı girişi belirlenince tümülüste kazı başlayacak.

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Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan gerekli izinler alınarak, Adıyaman Valiliği tarafından Karakuş Tümülüsü’nün tomografisi çektiriliyor.

Kommagene Kralı Antiochos’un eşi İsias, kızı Antiochis ve torunu Aka’ya ait mezarların bulunduğu bilinen tümülüsteki yapılar elektromanyetik dalgalar ile belirleniyor. Elektromanyetik dalgalar ile 80 metre derinliğe kadar olan yapılar tespit ediliyor.

ANIT MEZARIN YERİ VE GİRİŞ KAPISI TESPİT EDİLECEK

Son yıllarda Türkiye’de uygulanmaya başlanan yöntem ile yer altındaki yapılar belirleniyor. Özel bir firma tarafından Karakuş Tümülüsü’nde yapılan yer radarı çalışması sonucunda rapor hazırlanacak ve tümülüsün altındaki anıt mezarın yeri ve giriş kapısı tespit edilecek. Tespitten sonra ise kazıların başlatılması planlanıyor.

Firma yetkilisi Taner Taylan yapılan işlemle ilgili olarak, “Yer radarı dediğimiz bir sistem ile yerin tomografisini çekerek, tümülüsün alttaki yapıları çıkartmayı hedefliyoruz” dedi.

“JEORADA VE JEOFİZİK ÇALIŞMALARI BAŞLADI”

Adıyaman Müze Müdürü Mehmet Alkan ise “Karakuş Tepesi’nde yapılan jeoradar ve jeofizik çalışmaları başladı. Bu çalışmalar sonucunda ise gelecek olan raporlar doğrultusunda eğer anıt mezarın sağlam bir şekilde olduğu ve kapı kısmı tespit edilebilirse kazı çalışmalarına başlayacağız. Fakat tespit edilemezse buna göre kararlar alınıp ona göre bir plan çizilecek” diye konuştu.

KRALLIK AİLESİNİN KADINLARINA AİT ANIT MEZAR

Adıyaman’ın Kahta ilçe merkezine 10 kilometre uzaklıkta bulunan Karakuş Tümülüsü Kommagene Krallık Ailesi’nin kadınlarına ait bir anıt mezar olduğu biliniyor.

20 metre yüksekliğindeki tümülüsün güneyinde dikili bulunan sütun üzerindeki kartal, doğusunda boğa ve aslan, batısında ise Kommagene Kralı I. Antiochos’un Kral II. Mithridates’in kız kardeşi Laodike ile tokalaşma kabartması yer alır.

BOĞA VE ASLAN BAŞLARI YOK OLMUŞ DURUMDA

Doğu terasında bulunan boğa ve aslan başları yok olmuş. Sütun üzerindeki yazıttan anıt mezarın Kral Antiochos’un eşi İsias, kızı Antiochis ve torunu Aka’ya ait olduğu anlaşılmaktadır. (İHA)