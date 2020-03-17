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İki büyük müzeden corona virüs kararı
İki büyük müzeden corona virüs kararı
İstanbul Modern ve Sakıp Sabancı Müzesi, corona virüsü salgını nedeniyle 31 Mart'a kadar kapandı.
Kültür Sanat 17 Mart 2020 - 12:17

İstanbul Modern’den yapılan açıklamada, “Ziyaretçilerimiz, çalışanlarımız ve müzemizin tüm paydaşlarının sağlığı her şeyden önemli. Yeni koronavirüs (COVID-19) için alınan tedbirler kapsamında, İstanbul Modern olarak kapılarımızı 31 Mart’a kadar geçici olarak kapatıyoruz. Her türlü güncelleme için web sitemizi ve sosyal medya platformlarındaki hesaplarımızı takip edebilirsiniz” denildi.

SSM’DEN DE AYNI KARAR

Sakıp Sabancı Müzesi de 31 Mart’a kadar kapalı olacağını duyurdu. Müzeden, “Planlamış olan tüm etkinlikler için bilet alan takipçilerimizle iletişime geçilecektir” denildi.

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