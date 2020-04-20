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İki Gözüm Ahmet filmi mahkemesi sona erdi
İki Gözüm Ahmet filmi mahkemesi sona erdi
Ahmet Kaya'nın hayatını konu alan İki Gözüm Ahmet filmine, sanatçının varisleri “ihtiyati tedbir” kararı aldırmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne yapılan istinaf başvurusu yaklaşık iki buçuk ay sonra sonuçlandı ve Yüksek Mahkeme X Yapım’ın itirazını haklı bularak tedbir kararını kaldırdı.
Kültür Sanat 20 Nisan 2020 - 10:01

İki Gözüm Ahmet filmi iki buçuk ay önce 7 Şubat Cuma günü vizyona girmesi beklenirken, Ahmet Kaya'nın varislerinin talebi üzerine İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından “İhtiyati Tedbir” kararı alınmıştı. Filmin yapımcılarının karara itirazları sonucu 7 Şubat günü görülen davada hakim kararında bir değişiklik yapmayarak “ihtiyati tedbir” kararının devamına hükmetmiş, film de son anda vizyona girememiş ve filmin mahkeme süreci, bir üst mahkemeye taşınmıştı. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne yapılan istinaf başvurusu yaklaşık iki buçuk ay sonra sonuçlandı ve Yüksek Mahkeme X Yapım'ın itirazını haklı bularak tedbir kararını kaldırdı.

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AVUKATTAN AÇIKLAMA

X Yapım'ın avukatı olan Av. C.Volkan Yolcu yaptığı yazılı açıklama ile mahkemenin son kararını kamuoyuna duyurdu:

“Bildiğiniz üzere yapımcı firma X Yapım'ın ve onlarca sinema emekçisinin aylar süren emeği sonucu çekilen ‘İki Gözüm Ahmet' filminin gösterimi, vizyona girmesine çok az bir süre kala, fragmanlarının yayınlandığı, afişlerinin asıldığı, gala gösterimlerinin ilân edildiği günde İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin aldığı ihtiyati tedbir kararı neticesinde, kişilik haklarına saldırı içerebileceği gerekçesi ile durdurulmuştur. Filmden tek bir kare izlemeden ‘ne olursa olsun engelleneceğini' dile getiren mirasçıların kişilik haklarına saldırı iddialarının yanlış olduğunu, hiçbir şekilde Ahmet Kaya'nın ve mirasçılarının kişilik haklarına bir saldırının söz konusu olmadığını, hiçbir masraftan kaçınılmadan büyük bütçeler aktarılarak üretilen bir sinema filmi olduğunu, herhangi bir telif hakkı ihlâli olmadığını her mecrada dile getirdik. İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi'ne yaptığımız istinaf başvurusu yaklaşık üç ay sonra sonuçlanmış ve Yüksek Mahkeme itirazımızı haklı bularak tedbir kararını kaldırmıştır.”

Son güncelleme: 10:56 - 20.04.2020
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