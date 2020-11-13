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İki Gözüm Ahmet filminin galası yapıldı
İki Gözüm Ahmet filminin galası yapıldı
20 yıl önce aramızdan ayrılan sanatçı Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan 'İki Gözüm Ahmet' filminin galası yapıldı. Galada konuşan oyuncu Ekin Akkaş, Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın, filmin gelirinin kendisine verilmesi teklifini kabul etmediğini söyledi.
Kültür Sanat 13 Kasım 2020 - 09:19

Yönetmenliğini Gani Rüzgâr Şavata’nın üstlendiği ‘İki Gözüm Ahmet’ filminin galası, dün akşam Şişli’deki bir alışveriş merkezinde yapıldı. Galaya, filmin başrol oyuncuları Aleyna Solaker, Metin Yıldız, Ekin Akkaş, yapımcı ve yönetmeni Gani Rüzgar Şavata ile çok sayıda davetli katıldı.

Filmin başrol oyuncusu Aleyna Solaker “Çok heyecanlıyım ben de merakla bekliyorum, umarım sizler de çok beğenirsiniz” dedi.

Ekin Akkaş da “Yapımcılar filmin bütün gelirini Gülten Kaya’ya vermek istedi. Gültan Kaya bu teklifi kabul etmediği için oyuncular olarak bizler çok üzüldük” diye konuştu.

“AHMET KAYA’NIN DOĞUM GÜNÜNDE ONU YAŞATIYORUZ”

Filmin yapımcı ve yönetmenliğini üslenen Gani Rüzgar Şavata “Ahmet Kaya’nın doğum gününde biz onu yaşatıyoruz. Biz bu filimi maddi gelir beklemeden yaptık. Maddi beklentimiz olsaydı bizler ‘İki Gözüm Ahmet’in devamını çekmek isterdik” dedi. (DHA)

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Son güncelleme: 09:21 - 13.11.2020
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