“İki Gözüm Ahmet” filminin yapımcılarından mahkemeye tepki

Sanatçı Ahmet Kaya'nın ailesi, usta sanatçının hayatını anlatan herhangi bir filme izin vermediklerini defalarca açıklamıştı. Buna rağmen Ahmet Kaya'nın hayatını anlatan "İki Gözüm Ahmet" filminin çekimleri yapılmıştı. Filmin yayınlanmaması için mahkemeden "ihtiyati tedbir" kararı verildi. Filmin yapımcıları bu karara tepki gösterdi.

Ahmet Kaya'nın ailesi, sanatçının hayatını anlatan ve 7 Şubat Cuma günü vizyona girmesi beklenen “İki Gözüm Ahmet” filmi ile ilgili mahkemeye başvurmuştu. Varislerinin talebi üzerine İstanbul 26. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin “İhtiyati Tedbir” kararı alındı.

Konuyla ilgili bugün bir basın açıklaması yapıldı. Açıklamaya filmin yapımcısı Eşref Bukan ve Ömer Demiral, filmin yönetmenleri Hakan Gürtop, Gani Rüzgar Şavata, filmin genel danışmanı Nurettin Soydan, oyuncu Özgür Tüzer, hukuk danışmanı Avukat Hacı Orhan ve Avukat Volkan Yolcu katıldı.

Filmin yapımcılarından Ömer Demiral, “Filmimiz Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun bir şekilde çekilmiştir. Herhangi bir telif hakkı içermemektedir” dedi.