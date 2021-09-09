İki Gözüm Ahmet filminin yönetmeni isyan etti

Ahmet Kaya'nın eşi Gülten Kaya'nın yapım şirketine açtığı davaları kaybetmesinin ardından 27 Ağustos'ta vizyona giren 'İki Gözüm Ahmet'in izlenme oranının düşük kalmasına yönetmen Gani Rüzgar Şavata tepki gösterdi. Şavata, "Neden sahip çıkılmıyor? Bu filmi para için yapmadım" dedi.

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Ahmet Kaya’nın hayatından kesitlerin anlatıldığı ‘İki Gözüm Ahmet’ filmi, Gülten Kaya’nın X Yapım’a açtığı davaları kaybetmesinin ardından 27 Ağustos’ta vizyona girdi.

Diyarbakır’da özel bir gösterim düzenleyen yönetmen Gani Rüzgar Şavata, açılan davalar için Ahmet Kaya’nın ailesinin sadece Gülten Kaya’dan ibaret olmadığını belirterek, şunları söyledi:

“NEDEN ENGEL OLUNDU?

“İki senedir Ahmet Kaya niye vizyona giremedi? Neden engel olundu? Mahkeme neden Ahmet Kaya’yı durdurdu? Peki, asıl Ahmet Kaya’yı durduranlar kimlerdi? Bana hep soruyorlar, Gülten Kaya sizleri mahkemeye verdi de mahkeme durdurdu. Hayır, Gülten Kaya filmi durdurmadı, başka güçler durdurdu.”

“Ahmet Kaya’nın ailesi yalnız Gülten Kaya’dan mı ibaret? Ahmet Kaya’nın ailesi sizlersiniz. Ahmet Kaya’nın ailesi, Ahmet Kaya’nın dilini bilenlerdir. Ahmet Kaya’nın bir annesi, babası, 3 tane bacısı, abisi, ilk eşi Emine Kaya ve ilk eşinden Çiğdem Kaya vardır. Abisi Mustafa Kaya bizimle beraber filmde oynuyor. Emine Kaya’nın ve Çiğdem Kaya’nın bir gün sesini duydunuz mu? Gülten Kaya daha şurada 11 sene evli kalmış, 5 sene bile beraber yaşamamışlar.”

“Sanki Ahmet Kaya’yı Gülten Kaya dünyaya getirdi, sanki onunla sanatçı oldu. Ahmet Kaya 44 yaşında vefat etti, Ahmet Kaya’nın 33 senesi nerede? Bunu anlatmaya çalıştık ama anlatamadık, anlattıramadık.”

“BUGÜN İSYANDAYIM”

Filmin 700 salonda gösterimde olduğunu ve Türkiye ile Avrupa’da toplamda sadece 100 bin izlendiğini belirten Şavata, “Bugün isyandayım. İsyanım halkımın bizi anlayamamasıdır. Bu film vizyondadır, 265 AVM’de 700’e yakın salonda oynamaktadır. Ama bugün gelinen nokta, 50 bin Avrupa’da, 50 bin de Türkiye’de izlenmiştir. Neden sahip çıkılmıyor? Eğer para için arkadaşlarımızla bu filmi yapsaydık, bugün bu hastalık döneminde vizyona girmezdik. Bu filmi para için yapmadık” dedi.

“O GECEDEKİ 70 KİŞİYİ KARŞINA ALAMAZDIN”

Şavata, Gülten Kaya’ya da seslendi: “Burada Gülten Kaya’ya sesleniyorum; yeter üç tane mahkeme kaybettin, korkun kimedir, korkun neyedir? Sen bugün bu filmi çekemezdin, o gecedeki 70 kişiyi karşına alamazdın. Orada yapımcılar, yönetmenler, oyuncular ve aktörler vardı, bugün çoğuyla da kankasın, bugün çoğuyla arkadaşsın. Sen o geceyi deşifre edemezdin, ben yaptım, arkadaşlarımla yaptık, bu gücü halktan aldık.”

“Burada demogoji yapmıyorum. Benim burada isyanım, halkımın beni anlayabilmesidir. Halk beni anlayabilmelidir, halk Ahmet’in filmini öksüz bırakmamalıdır, Ahmet’in filmine halk sahip çıkmalıdır.” (DHA)



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