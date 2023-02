İki kez Oscar adayı olmuştu… Ünlü oyuncu Melinda Dillon hayatını kaybetti

İki defa Oscar adayı olan efsanevi oyuncu Melinda Dillon, 83 yaşında hayatını kaybetti. Dillon, Steven Spielberg'un ünlü filmi Üçüncü Türden Yakınlaşmalar'daki rolüyle öne çıkmıştı.

Steven Spielberg’in 1977 yapımı Üçüncü Türden Yakınlaşmalar (Close Encounters of the Third Kind) filmindeki başrolüyle tanınan Tony ödüllü oyuncu Melinda Dillon, 83 yaşında hayatını kayetti.

İki kez Oscar adayı olan Dillon’ın ailesi, ölüm ilanında oyuncunun 9 Ocak’ta öldüğünü doğruladı, ancak ölüm nedeniyle ilgili herhangi bir şey açıklanmadı.

Hope, Arkansas’ta doğan yıldız, liseden mezun olmadan ve DePaul Üniversitesi’nde oyunculuk eğitimi almadan önce çocukken çeşitli askeri üslerde dolaşarak büyüdü. Hollywood’daki efsanevi kariyeri boyunca Akademi Ödülleri’ne iki kez “en iyi yardımcı kadın oyuncu” dalında aday oldu.

Dillon, 2016’da kanserden ölen Richard Libertini ile 1978’de kanserden ayrılana kadar 12 yıldan fazla süre evli kaldı. 2007’de Adam Sandler’ın başrol oynadığı Reign Over Me ise son filmiydi.

