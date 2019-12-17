İki papa karşı karşıya

Jude Law ve John Malkovich’i buluşturan, usta yönetmen Paolo Sorrentino’nun yönettiği ‘The New Pope’ için geri sayım başladı.

The Young Pope'un devamı olarak çekilen ‘The New Pope'ta savaş çanları çalıyor. Türkiye'de sadece BluTV'nin izleyicilerle buluşturduğu dizide Jude Law'un hayat verdiği Pius XVII'nın komadan uyanması tüm dengeleri alt üst ediyor. Efsane oyuncu John Malkovich'in canlandırdığı, dünyaya gerçek Papa'nın kim olduğunu göstermeye kararlı olan yeni papa Giovanni hiç beklemediği anda Pius XVII ile karşı karşıya geliyor.

11 Ocak'tan itibaren BluTV'de izlenebilecek dizide, ikili arasında yaşanacaklar Vatikan'da fırtınalı günlere yol açacak. Paolo Sorrentino'nun sıradışı anlatımı ve farklı dünyasıyla büyük beğeni toplayan fenomen dizide, Sharon Stone ve Marilyn Manson da izleyicilerle buluşacak.