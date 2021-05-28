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İki Teker’in 150 yıllık tarihi sergileniyor

1960’lardan itibaren ihtiyaçları karşılayan araç olmaktan öte hayat tarzına dönüşen motosiklet, günümüzde hâlâ popülerliğini koruyor.

Güncellenme: 06:01, 28/05/2021
Hayat HaberleriKültür Sanat
İki Teker’in 150 yıllık tarihi sergileniyor

14 binin üzerinde objeyle ziyaretçilerini ağırlayan Rahmi M. Koç Müzesi de modern tasarımlarıyla farklı zevklere hitap eden ‘iki teker'in dünden bugüne gelişimini yansıtıyor.

Müzede sergilenen motosikletlerden bazıları şöyle:

Royal Enfield, 1935: 1931'de piyasaya sürülen bu model Hindistan'da hâlâ üretiliyor. 1931'de piyasaya sürülen bu model Hindistan'da hâlâ üretiliyor.

Harley Davidson, 1946: 1900'de kurulan Harley Davidson, Amerikan motosiklet endüstrisinin ve dünyanın kuşkusuz en tanınmış motosiklet markası. 1937'de Model V yerini bu dört manuel vitesli, Knucklehead Twins'in hareket dişlisi ve tasarımına sahip Model U'ya bıraktı.

Yayınlanma Tarihi:06:00,