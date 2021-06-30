İki ünlü ressamı bir araya getiren tablo 20 milyon dolara satıldı

New York, Londra ve Asya’dan açık artırmaya katılan beş kişi eser için yarıştı ve sonunda da Londra merkezli bir koleksiyoncu eserin sahibi oldu. 2002 yılında yapılan portre, 2012’de Londra’daki Ulusal Portre Galerisi’nde sergilendi. Yapıldığı sırada Freud 80, Hockney 65 yaşındaydı.

İki sanatçı ilk olarak 1962’de, Freud’un zaten meşhur olduğu ve Hockney’in ise henüz bir öğrenci olduğu zaman tanıştı. Resim için Hokney, dört ay boyunca yüz saatten fazla oturdu. Sotheby’s’e göre, ünlü ikili bu oturumlarda birlikte dedikodu yapıp, çay ve sigara eşliğinde sanat hakkında tartışıyorlardı.