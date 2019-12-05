İki yüzlü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ikiyüzlü’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

İki yüzlü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ikiyüzlü’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?

Türk Dil Kurumu (TDK) güncel yazım kılavuzu ile internet ortamında hizmet vermektedir. Birçok kelimenin nasıl yazıldığı bu güncel sözlük sayesinde online olarak sorgulanabilmektedir. Bu sayfada en çok sorgulanan sözcük tipleri bitişik ya da ayrı yazılması gerekenlerdir. Bu sözcüklerden biri de ‘iki yüzlü’dür. İki yüzlü mü, ikiyüzlü mü? Nasıl yazılır? TDK'ya göre anlamı ve doğru kullanımı ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde...

Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘iki yüzlü'dür.

İKİ YÜZLÜ NE DEMEK?

1- İki tarafı olan.

2- İki taraflı kullanılan.

İKİ YÜZLÜ NASIL YAZILIR?

Bu kelimenin iki yüzlü mü, ikiyüzlü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı iki yüzlü şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.

ikiyüzlü (Yanlış kullanım)

iki yüzlü (Doğru kullanım)

Cümle içinde kullanımı:

“Kış için aldığım mont iki yüzlü olarak kullanılabiliyor.”