İki yüzlü nasıl yazılır? TDK’ya göre ‘ikiyüzlü’ bitişik mi, ayrı mı yazılır?
Türkçede özellikle iki sözcüğün yan yana gelerek oluşturduğu yeni sözcük ya da sözcük öbeklerinin nasıl yazıldığı çok karıştırılır. Türkçeyi yazım kılavuzuna uygun bir şekilde kullanmak isteyenlerin sık sık yazılışını merak ettikleri sözcüklerden biri de ‘iki yüzlü'dür.
İKİ YÜZLÜ NE DEMEK?
1- İki tarafı olan.
2- İki taraflı kullanılan.
İKİ YÜZLÜ NASIL YAZILIR?
Bu kelimenin iki yüzlü mü, ikiyüzlü mü olarak yazıldığı sorgulanır. Bu kelimenin doğru kullanımı iki yüzlü şeklinde olmalıdır. Yani ayrı yazılmalıdır.
ikiyüzlü (Yanlış kullanım)
iki yüzlü (Doğru kullanım)
Cümle içinde kullanımı:
“Kış için aldığım mont iki yüzlü olarak kullanılabiliyor.”